Венедиктова призвала воздержаться от эмоций в сторону Шария, чтобы не помешать его экстрадиции 5 мая, 17:22 Цей матеріал також доступний українською В Украине Анатолия Шария подозревают в госизмене (Фото:anatolijsharij/facebook)

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова просит украинцев воздержаться от эмоций в сторону прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария, чтобы не помешать его экстрадиции из Испании.

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Об этом она написала в четверг, 5 мая, на своей странице в Facebook.

«Прошу всех сбавить темп, избавиться от лишних эмоций… Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого… Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней», — призвала генпрокурор.

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По ее словам, защита Шария может прибегнуть к использованию различных тактик, в том числе попытаться убедить испанский суд в якобы «политической основе привлечения его к уголовной ответственности».

«Любые высказывания представителей украинской власти по адресу фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный довод мы просто не имеем права», — подчеркнула Венедиктова.

Как рассказали ранее в СБУ, 4 мая испанские власти задержали Шария по запросу украинских правоохранителей, которые вменяют ему государственную измену за поддержку кремлевского режима.

Позже появилась информация, что подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.

Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский выразил уверенность, что экстрадиция пропагандиста — вопрос времени.

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