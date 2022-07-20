Венедиктова заявила, что в ее Офисе не было коллаборантов

20 июля, 00:42
Ирина Венедиктова, по словам представителей Слуги народа, может получить дипломатическую должность (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Ирина Венедиктова, по словам представителей Слуги народа, может получить дипломатическую должность (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Бывшая генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в ее Офисе не было коллаборантов.

В интервью CNN, опубликованном во вторник, 19 июля, Венедиктова сказала, что в ее Офисе коллаборантов быть не может: «Коллаборационизм — это только люди, которые работали на оккупированной территории. Здесь не оккупированная территория».

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Экс-генпрокурор добавила, что приоритетом работы ее Офиса была работа над проблемами госизмены и коллаборационизма, и орган проявил значительную открытость в этом отношении.

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Венедиктова также дала понять, что не хочет публично обсуждать решение президента Владимира Зеленского о своем увольнении, потому что это будет использовать страна-агрессор Россия. Она сказала, что Зеленский как главнокомандующий принимает решения в соответствии со своими взглядами.

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«Моя должность — это политическая должность, и я была 16-м генпрокурором за 30 лет. Это реальная политика в Украине», — добавила Венедиктова.

Президент Владимир Зеленский 17 июля заявил, что отстранил Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди работников правоохранительных органов. 19 июля увольнение генпрокурора поддержала Верховная Рада 264 голосами.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока будет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко. По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, нового генпрокурора могут назначить в конце июля.

По информации источника LB.ua, Венедиктову могут сделать послом Украины в Швейцарии. Арахамия сказал, что экс-генпрокурора ожидает назначение «на дипломатическом фронте».

В своем выступлении перед парламентом 19 июля Ирина Венедиктова заявила, что гордится системой прокуратуры, которую оставляет. Она стала генпрокурором 17 марта 2020 года.

Венедиктова прошла в Верховную Раду от Слуги народа и была № 3 в партийном списке. 27 декабря 2019-го президент сделал ее исполняющей обязанности главы ГБР.

Что меняют увольнения Баканова и Венедиктовой? – Игорь Рейтерович, политолог

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Коллаборант Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Коллаборационизм

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