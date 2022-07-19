Ирина Венедиктова может стать послом в Швейцарии — LB.ua

19 июля, 18:39
Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова/Facebook)

Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова/Facebook)

Бывшая генеральный прокурор Ирина Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в партии Слуга народа.

Во вторник, 19 июля, на сайте президента Украины появился указ об увольнении Венедиктовой. Перед этим ее увольнение поддержала Верховная Рада 264 голосами.

По словам собеседника издания в политсовете Слуги народа, экс-генпрокурор может стать послом в Швейцарии, но «нужно дождаться указа [президента]».

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Ранее глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Венедиктову ожидает назначение «на дипломатическом фронте».

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Швейцария Посол МИД Украины партия Слуга народа Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора

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