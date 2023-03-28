Вместо Забродского. ЦИК признала новым нардепом от Европейской солидарности Ирину Никорак 28 марта, 15:32 Ирина Никорак (Фото:Пресс-служба Киевсовета)

Центральная избирательная комиссия признала Ирину Никорак народным депутатом, избранной по списку политической партии Европейская солидарность. Она займет место Михаила Забродского.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе в избирательном списке ЕС Никорак была под 26-м номером.

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20 марта Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Михаила Забродского согласно его заявлению.

17 марта нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что Забродский досрочно сложил мандат и решил сосредоточиться на помощи украинским военным.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что Забродского планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ирина Никорак — депутат Киевсовета от фракции Европейской солидарности, входит в постоянную комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития столицы.

