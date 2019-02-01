Ирина Фриз: Министерство по делам ветеранов начнет работу, когда будет сформировано на 30% Вчера, 16:35 130 Цей матеріал також доступний українською Новое Время Министр по делам ветеранов Ирина Фриз Новое Время

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что подконтрольное ей министерство начнет работу "на полную мощность", когда будет сформировано на 30%.

"После того как на 30% Министерство по делам ветеранов будет сформировано (я рассчитываю, что это будет где-то июнь), мы уже не только де-юре, а и де-факто будем работать на полную мощность", - сообщила она в интервью Радио НВ.

По словам Фриз, в Министерстве рассчитывают, что к концу февраля ведомство найдет государственного секретаря, который утвердит численность и структуру рабочего штата.

Полную версию интервью с Ириной Фриз слушайте в эфире Радио НВ сегодня в 20:00

22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Ее кандидатура была предложена премьер-министром Владимиром Гройсманом.

После вступления в должность Фриз заявила, что ведомство заработает в полном объеме в июне 2019 года. По ее словам, при отборе на руководящие должности в Министерстве по делам ветеранов предпочтение будет отдаваться именно ветеранам.

"В целом в министерстве мы планируем 325 сотрудников. Из них 125 - терорганам, по пять человек на область. 200, по плану, должны работать в центральном аппарате. Если по конкурсу на ту или иную должность с одинаковым количеством баллов будет представлен ветеран и гражданский, преимущество будут предоставлять ветерану", - заявляла она.