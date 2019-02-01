Ирина Фриз: Министерство по делам ветеранов начнет работу, когда будет сформировано на 30%
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что подконтрольное ей министерство начнет работу "на полную мощность", когда будет сформировано на 30%.
"После того как на 30% Министерство по делам ветеранов будет сформировано (я рассчитываю, что это будет где-то июнь), мы уже не только де-юре, а и де-факто будем работать на полную мощность", - сообщила она в интервью Радио НВ.
По словам Фриз, в Министерстве рассчитывают, что к концу февраля ведомство найдет государственного секретаря, который утвердит численность и структуру рабочего штата.
Полную версию интервью с Ириной Фриз слушайте в эфире Радио НВ сегодня в 20:00
22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по
делам ветеранов. Ее кандидатура была предложена премьер-министром Владимиром
Гройсманом.
После вступления в должность Фриз заявила,
что ведомство заработает в полном объеме в июне 2019 года. По ее словам,
при отборе на руководящие должности в Министерстве по делам ветеранов
предпочтение будет отдаваться именно ветеранам.
"В целом в министерстве мы планируем 325 сотрудников.
Из них 125 - терорганам, по пять человек на область. 200, по плану, должны
работать в центральном аппарате. Если по конкурсу на ту или иную должность с
одинаковым количеством баллов будет представлен ветеран и гражданский,
преимущество будут предоставлять ветерану", - заявляла она.