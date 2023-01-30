МИД Ирана вызвал украинского дипломата из-за комментариев Подоляка после удара по заводу в Исфахане

30 января, 12:20
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После удара по заводу Михаил Подоляк написал у себя в соцсетях, что Иран «предупреждали» (Фото:ОПУ)

После удара по заводу Михаил Подоляк написал у себя в соцсетях, что Иран «предупреждали» (Фото:ОПУ)

Министерство иностранных дел Ирана вызвало к себе высокопоставленного украинского дипломата из-за реакции на удар по оружейному заводу в Исфахане.

Как сообщает агентство Reuters, поводом для этого стал, в частности, пост советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

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«Логика войны неумолима и убийственна. Она строго выставляет счета виновникам и сообщникам. Паника в РФ — бесконечная мобилизация, ПВО в Москве, окопы 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране — производство дронов и ракет, нефтеперерабатывающие заводы. Украина предупреждала», — написал он после сообщений об атаке на иранский военный объект, за которой может стоять Израиль.

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Такая реакция представителя ОПУ возмутила Иран, поставляющий РФ дроны-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре Украины, в связи с чем он и вызвал в МИД временно поверенного в ее делах в Тегеране.

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Предполагаемый момент удара по оборонному заводу в Исфахане, Иран (Фото:Reuters via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS) Иран получил дронами. Что известно о последствиях удара по военному заводу в Исфахане и возможном участии Израиля и США в операции

В ночь на 29 января на нескольких крупных оборонных предприятиях в разных районах Ирана прогремели взрывы.

В частности, известно об атаке беспилотников на завод в городе Исфахан, который занимается производством боеприпасов.

Кроме того, недалеко от него расположен исследовательский центр Shahed Aviation Industries, занимающийся дронами, которыми Россия атакует Украину, однако, согласно имеющимся данным, он в результате атаки не пострадал.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Иран Михаил Подоляк

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