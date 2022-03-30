Грузинский десант. Участвовал в боях за Ирпень и Гостомель — интервью НВ с экс-министром обороны Грузии Ираклием Окруашвили 30 марта, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили уже почти месяц воюет бок о бок с украинцами против российской агрессии (Фото:DR)

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, воюющий за Украину, рассказывает о своих новых военных навыках, добытых в боях под Киевом, предусматривает победу и вспоминает другую российскую войну против его родины.

Среди десятков тысяч иностранных добровольцев из 50 стран, приехавших в Украину сражаться против российской агрессии, есть немало грузин. Причем грузинский легион сформировался одним из самых первых и стал едва ли не самым многочисленным. В него вошли люди с разными биографиями, от молодых патриотов до кадровых военных и даже чиновников, но с единой целью — победить Россию в этой войне.

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Среди бойцов легиона — Ираклий Окруашвили, который был министром обороны Грузии в 2004—2006 годах. Он дал интервью НВ.

— Почему грузины едут воевать за Украину и почему вы решили присоединиться к ним?

- У нас, у грузин, особая мотивация: мы это все уже проходили в 2008-м и в начале 90-х, когда вторглись в нашу страну и на наши земли. Мы знаем, что это такое, когда на тебя смотрят как на калеку, потому что 20% своей территории ты не можешь контролировать. Тебя не принимают те мировые организации, куда хочешь попасть. Мы давно хотели стать частью европейского сообщества, обезопасить себя членством в НАТО. Мы знаем, что чувствует сейчас Украина, и мы отдаем себе отчет в том, что она борется не только за свою независимость и за свой суверенитет. Она сражается одновременно и за Грузию, и за безопасность Восточной Европы. Если не остановить это зло — оно не остановится на Украине и продолжит двигаться дальше.

Грузинская армия была построена в тот период, когда я руководил Министерством обороны. И после Соединенных Штатов величайшим помощником считалась Украина. Я сам лично ездил сюда и договаривался о поставках современного оружия и другой военной помощи. Мы очень тесно связаны.

— После нападения РФ на Украину, как пришло решение ехать сюда?

- Решение далось легко. Я приехал не один, а с друзьями, которым доверял. Мы решили все организационные вопросы буквально за два дня, взяли билеты и 3 марта уже пересекли границу с Польшей. Конечно, я согласовал это с бывшими местными коллегами. Вопрос от них был такой: «В чем здесь будет заключаться твоя помощь? Давать советы?». Я ответил: «Нет, я еду, чтобы идти на передовую». Сейчас мы находимся на линии фронта, чтобы поддержать тех, кто сидит в окопах. Когда нас встречают с американцами, эстонцами и поляками, я вижу по глазам украинцев, что они чувствуют — они не одиноки.

— Какой боевой опыт у вас до этого был?

- Во время конфликта в Южной Осетии в 2004 году приходилось сталкиваться с организационными вопросами, я был вовлечен в управленческую сферу. А вот мои друзья участвовали и в начале конфликта в Абхазии, и в 2008 году в Грузии, ездили в Ирак и Афганистан — у них большой боевой опыт. Мы научили друг друга.

В отличие от Украины, у нас в Грузии была война другого типа — в начале 90-х технологии отличались, а в 2004-м и 2008-м у нас не было военных действий такого масштаба. Плюс сильно отличается география: Украина — большая страна и иметь в ней большую армию непросто. Поэтому сравнить нашу войну и украинскую не совсем правильно.

— Чем вы занимались этот месяц в Украине и какой новый опыт приобрели?

- Мы участвовали в боях в Ирпене и под Гостомелем. Я бы не сказал, что мне было страшно. Но было неудобно первые два дня, когда мы сидели в окопе без технической подготовки, и я запомнил только собачий холод.

Появилось еще столько нового для меня. Несмотря на то, что я был министром обороны и мне приходилось закупать много оружия, я никогда не сталкивался, например, с Джавелинами ( противотанковый ракетный комплекс). А на днях мне предложили научиться стрелять из Стингера ( зенитно-ракетный комплекс). К тому же сейчас идет война с дронами, и для нас это новинка. Теперь мы по звуку различаем — русский или украинский дрон.

В Украине грузинский экс-министр научился управлять Джавелинами, Стингерами и различать вражеские дроны по звуку / Фото: Ираклий Окруашвили

— Какова вообще жизнь иностранного добровольца?

- Очень много грузин сейчас пытаются найти контакт с нами, но мы отбираем кандидатов с боевым опытом — бывших военных, которые служили в спецназе. Из-за того, что многие желающие бороться за Украину, нам иногда приходится даже ждать новой задачи, а иногда — проситься самим. И все же в течение недели минимум две операции производим.

Но если сравнить боевые действия под Киевом с идущими, например, в Мариуполе, то здесь более спокойная и выгодная для украинской стороны ситуация — здесь не чувствуется той российской мощи, здесь их воины деморализованы, не могут обеспечить себя логистикой и отступают.

— Что вы думаете о позиции официальной Грузии по поводу войны в Украине?

- К сожалению, народ не в силах сменить то правительство, которое не представляет его интересы. Грузины, я имею в виду обычных людей, очень солидарны с Украиной. По поводу внутриполитических проблем на демонстрации не собиралось столько людей, сколько вышло в поддержку Украины. Число людей, приезжающих сюда воевать, доказывает, что грузинский народ мыслит иначе, чем правительства. Но вся власть контролируется одним человеком, русским олигархом Бидзиной Иванишвили. Он до сих пор имеет состояние в России, очень боится Путина и пытается не злить его. И все решения правительства принимаются исходя из этой конъюнктуры. Нашему правительству проще занять сторону России, чем позицию всего цивилизованного сообщества, поддерживающего Украину.

— Куда, по вашему мнению, сейчас движется украинско-российская война и какой результат кажется наиболее вероятным?

- Невозможно вернуть жизни, которые Украина потеряла, а инфраструктуру можно восстановить. Если же не считать времени, судьба войны уже решена — Украина ее выиграет. Но понадобится время, чтобы это все довести до конца и оформить. Окончательно это произойдет, когда россияне станут обороняться и отступать. И самая большая проблема будет — выдворение их за пределы Украины, потому что придется гоняться за ними по лесам и селам. А это займет время.

У меня появилась даже небольшая зависть к Украине — в конце концов, она от всего происходящего выигрывает. Украина сильное государство, которое станет еще сильнее. Украинский народ сплотится вокруг этих проблем и сделает свои хорошие выводы. Чего не произошло в Грузии в 2008-м и не происходит до сих пор. У нас все еще сильна русская пропаганда: мол, мы православные, мы одной веры, братские народы. Украина же сделала свои выводы после 2014-го и более-менее подготовила себя к нынешнему конфликту.

— Каков ваш личный план на войну?

- Когда мы сюда ехали, то понимали, что эта война не продлится две-три недели. Мы намерены остаться до конца. Единственное — можем ротировать друг друга, чтобы решать дела дома. Например, предполагаю, что через два месяца поеду в неделю и потом вернусь.

В жизни я получал много дорогих подарков, но один из самых дорогих — от Украины. Это тот боевой опыт, который я приобрел здесь за этот месяц. Мы остаемся соседями России, и угроза от нее будет еще долго исходить. Я надеюсь, что войны между Россией и Грузией не будет, но мы должны обезопасить себя и все время иметь это в виду. Потому что мы не знаем, когда Москве в голову придет желание снова что-то у нас отобрать.

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