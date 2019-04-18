Интервью Зеленского, обращение Порошенко и решение суда по национализации Приватбанка. Главные новости 18 апреля Сегодня, 20:00 375 Цей матеріал також доступний українською Коллаж Все самое важное за день Коллаж

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал об отношении к Путину и возможном роспуске Рады, а Окружной админсуд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной.

НВ собрало самые важные новости дня.

Зеленский дал первое большое интервью с момента победы в первом туре выборов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал интервью, где рассказал об общении с украинцами, досрочных выборах в Раду, об отношении к России и о связях с олигархом Игорем Коломойском Читать далее...





Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину относительно национализации и признал ее незаконной Читать далее...





Порошенко выступил с обращением к украинцам

Президент Петр Порошенко записал видеообращение к украинцам, в котором призвал поддержать его во втором туре выборов. Он заявил, что примет любое решение народа, и назвал риски избрания на пост главы государства своего оппонента Владимира Зеленского Читать далее...









На сайте Минюста США появился контракт Зеленского с американскими лоббистами

На сайте Министерства юстиции США размещены документы о сотрудничестве Владимира Зеленского с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting Читать далее...





Суспільне будет руководить эфиром дебатов Порошенко и Зеленского на Олимпийском

Общественный вещатель будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира дебатов кандидатов в президенты Украины на Олимпийском Читать далее...





Кремль официально анонсировал встречу Путина и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын с рабочим визитом посетит Россию, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным Читать далее...





Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Собора Парижской Богоматери

Американская кинокомпания The Walt Disney Company пожертвует $5 млн на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери Читать далее...



