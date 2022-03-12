Россия начала о чем-то говорить, а не только бросать ультиматумы — Зеленский о переговорах 12 марта, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский дает интервью иностранным СМИ, 12 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией по поводу завершения войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным.

В интервью иностранным СМИ глава государства подчеркнул: Украина на 100% знает, что победа будет, и на 100% не знает когда. По его словам, сейчас дипломаты работают и проговаривают некоторые подробности возможной повестки дня между Украиной и Россией.



«Начало должно быть с прекращения огня. Это даст возможность разблокировать гуманитарные процессы, вывезти людей и доставить еду, воду и лекарства», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что рад сигналу со стороны РФ о том, что диалог возможен. Он рассказал, что за последние два года ни разу этого не слышал и провел «сотню переговоров с лидерами разных стран, которым давал все возможности быть переговорщиками, посредниками — кем угодно, чтобы просто состоялась встреча». Зеленский заявил, что тысячи людей погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи.

«С самого начала были какие-то ультиматумы со стороны РФ. Мы не пошли ни на какие ультиматумы, война углублялась. Сейчас мы видим, что быстрой трех-четырехдневной операции по оккупации нашей страны, смене руководства, смене флага не произошло… Сейчас они начали о чем-то говорить, а не только бросать ультиматумы. Я считаю, это принципиально другой подход и он должен быть таким», — сказал президент.

7 марта в Беларуси прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. По их итогам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Результатов по вопросам прекращения огня и гарантирования безопасности, которые значительно бы улучшили ситуацию, пока нет, консультации будут продолжаться.

10 марта в Турции прошла встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, но достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи глава МИД Украины. Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который был посредником на переговорах Кулебы и Лаврова, Путин не против прямых переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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