Голос украинского национализма. Выдержки из интервью со Степаном Бандерой 1 января, 23:27 Бандера с супругой Ярославой (в центре) и соратниками по ОУН на горно-лыжной базе в Баварских Альпах (Фото:DR)

1 января исполнилось 114 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. К этой дате НВ публикует выдержки из интервью, которое тот дал немецкому радио за пять лет до своей гибели.

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декабря 1954 года Степан Бандера, лидер Организации украинских националистов (ОУН (б)), сделал непривычный для себя шаг — дал получасовое интервью радиостанции западногерманского города Кельн.

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На тот момент годами находившийся в подполье Бандера, имя которого власти СССР сделали нарицательным, обосновался в Мюнхене, на западе Германии, в государстве, возникшем в союзнической оккупационной зоне бывшего Третьего рейха.

Он жил почти на полулегальном положении с женой и детьми, под охраной службы безопасности ОУН (б): после войны советские органы разведки неоднократно пытались убить «бандеровца № 1».

До поры СБ ОУН (б) успешно справлялась с задачей защиты лидера. Но 15 октября 1959 года агент КГБ Богдан Сташинский выстрелил в Бандеру из пистолета-шприца (отравив цианистым калием) в подъезде жилого дома.

Интервью лидера ОУН (б) вышло за пять лет до этих событий. Взял его немецкий журналист Хоппе, сотрудник радиостанции Кельна. На волнах кельнского радио получасовая беседа (вероятно, проходившая на немецком языке, который Бандера знал) и вышла в самом начале декабря 1954‑го.

Затем украинский перевод разговора в двух частях напечатала оуновская газета Шлях перемоги — в номерах от 19 и 26 декабря того же года.

После чего американская разведка — ЦРУ — перевела текст разговора на английский.

Именно этот вариант интервью, с оригинальным тек­стом, которым предварил беседу немецкий радио­журналист Хоппе, НВ и печатает с некоторыми сокращениями.





Слова из прошлого

Хоппе: Передо мной сидит человек, которого, мои слушатели, я не осмелюсь описать. Мало кто знает, как он выглядит, где он прибывает и под каким именем он живет сегодня. Этот человек — Степан Бандера.

Он уже стал легендарной фигурой национально-освободительной борьбы порабощенных народов, подобно Абд аль-Криму [лидер берберов-повстанцев, действовавших против испанцев на севере Марокко в первой половине XX века]. Его как лидера Организации украинских националистов (ОУН) поддерживают 40 млн соотечественников. Бандера олицетворяет их стремление к национальной независимости.

С 1941 года, когда он провозгласил независимость Украины (после начала войны немцев против Советского Союза) и когда возглавляемая им Украинская повстанческая армия (УПА) взяла в руки оружие, советские спецслужбы пытались его поймать. Тем не менее Советы не смогли схватить Бандеру. Оставшись в подполье, он живет в тайном месте.

Степан Бандера был заключен в немецкий концлагерь. Восстание украинского народа в 1941 году не соответствовало концепции восточной политики [фюрера Германии Адольфа] Гитлера. Он пригласил Бандеру в Берлин для политических переговоров и приказал его там арестовать. Сторонники Бандеры продолжали борьбу на двух фронтах — против Гитлера и против России.

В 1945 году Советы провели тщательный розыск Степана Бандеры по всей Западной Европе. Хотя в то время лидер ОУН находился в советской зоне оккупации, красные не смогли найти его. Это может дорого стоить Москве, так как стремление к независимости народов, порабощенных Россией, прежде всего украинского народа, всегда было смертельной опасностью, угрожающей единству и силе Советского Союза. Украинская проблема всегда была его самым слабым местом, и она может подорвать само существование всей Советской империи.

Заявления, прозвучавшие от Никиты Хрущева [на момент интервью — лидер СССР] летом 1954 года по случаю 300‑летия присоединения Украины к России, в которых он обвинил Запад в «поддержке украинского национализма из империалистических намерений», доказывают, что Россия не знает, как решить украинскую проблему. И это несмотря на победу во Второй мировой войне и несмотря на свой беспощадный террор в Украине. Эти выступления более убедительно, чем любые другие аргументы, доказывают, что украинский народ продолжает оказывать сопротивление России и что это сопротивление усиливается.

Степан Бандера, который сидит передо мной, является главой, устремлением и совестью украинского движения сопротивления.

Бандера (справа) в пластунском лагере в возрасте 14 лет, 1923 год / Фото: ЦГКФФА имени Г. С. Пшеничного

Я встретился с Бандерой, чтобы задать ему несколько вопросов, касающихся организации, методов и объектов украинского освободительного движения.

Хоппе: Мистер Бандера, расскажите, что такое ОУН и как она действует.

Бандера: ОУН, которая ведет борьбу украинского народа, действует как в Украине, так и за рубежом, в первую очередь в тех западных странах, где обосновалась украинская эмиграция. Между этими звеньями освободительного движения существует связь через железный занавес, с помощью курьеров. Вооруженные группы посланников из членов ОУН и солдат УПА курсируют из Украины за границу и наоборот.

Хоппе: Не могли бы вы рассказать нам, как осуществляется связь между вами и вашими подпольными группами в Украине?

Бандера: Перед заданием связные получают и изучают исчерпывающие устные сообщения, разъяснения общей ситуации и отдельных важных событий, тенденции их развития, а также отчеты о состоянии, деятельности и планах соответствующих звеньев освободительного движения. Время от времени ведущие члены ОУН выезжают в Украину и наоборот вместе с группами связных, чтобы укрепить личные контакты между Проводом на родине и в эмиграции. Эти курьеры передают наиболее исчерпывающую устную информацию.

Помимо устных отчетов связные также доставляют в обоих направлениях почту: различные документы, отчеты, зашифрованные инструкции, оригиналы и копии важных публикаций, копии периодических изданий. Из-за чрезвычайных трудностей курьеры не могут часто отправляться на задания. Наши базы находятся на расстоянии более тысячи километров.

Эти маршруты, часто проходящие через территорию, оккупированную большевиками, блокируются много­численными изощренными препятствиями, чтобы сделать невозможным любое неконтролируемое проникновение. Особенно трудно пересечь две или три границы и пограничные зоны с проволочными заграждениями, к которым подведено электричество, минные поля, замаскированные устройства сигнализации.

Хоппе: Я могу представить, какие жертвы необходимы для поддержания вашей связи с Украиной.

Бандера: Связь между родиной и эмиграцией — наиболее трудная проблема, которую ОУН должна решить в своей революционной борьбе и подпольной деятельности против большевизма. Волевые, надежные в идеологическом и моральном отношении, смелые, самоотверженные и проницательные члены ОУН подбираются как в Украине, так и за рубежом.

Наши связные обучены и тщательно подготовлены к выполнению своих задач. Несмотря на это, в среднем половина курьеров гибнет во время заданий. Иногда жертвы большие. Бывает, что целые группы лучших борцов за свободу, чья подготовка и снаряжение требовали много хлопот и денег, полностью уничтожает противник. Однако нарушенная связь восстанавливается новыми группами, а разрушенные маршруты заменяются новыми.

Помимо так называемого живого общения, которое поддерживают курьеры, у нас есть и другие способы-средства, с помощью которых подразделения ОУН в Украине и в эмиграции поддерживают связь друг с другом. Однако курьерская служба является наиболее важной, поскольку такое общение самое надежное. Новости, документы и комментарии по отдельным событиям и тенденциям развития ситуации в обоих направлениях важны не только из‑за их содержания.

Они делают возможным правильное понимание новостей, которые транслируются по радио и появляются в прессе по эту сторону железного занавеса. Благодаря собственным данным о процессах и событиях в СССР, которые советское правительство скрывает от Запада, ОУН может надлежащим образом комментировать официальную информацию от советского правительства, распространяемую прессой и радио в искаженных и односторонних формах.

Поэтому наша оценка процессов и событий в политической жизни СССР отличается от аналогичной оценки западных наблюдателей и политиков, большинство из которых полагаются на официальные советские новости и источники.

С другой стороны, новости и комментарии, поступающие в Украину от подразделений за рубежом, помогают должным образом оценить политическое развитие по эту сторону железного занавеса и противостоять российской пропаганде.

Бандера с супругой Ярославой (в центре) и соратниками по ОУН на горно-лыжной базе в Баварских Альпах, начало 1950‑х годов / Фото: DR

Хоппе: Господин Бандера, что думают о коммунизме и русском империализме широкие массы украинского народа?

Бандера: Украинский народ крайне враждебно относится к большевизму, коммунистической системе и режиму. Существует лишь небольшое количество украинских попутчиков большевистского режима. Широкие массы украинского народа всячески поддерживают освободительное движение и следуют за его политическими лидерами.

Вследствие этого большевистское правительство сталкивается с массовым пассивным сопротивлением и активным саботажем его планов в разных сферах. Это проявляется прежде всего в области национальной и культурной жизни, а также в социальной и экономической политике правительства.

Хоппе: Каким образом Россия сохраняет власть над украинцами?

Бандера: Конечная цель большевистской политики — уничтожить самобытную сущность украинского народа во всех отношениях и утопить его в море так называемых советских людей. Таким образом, Украина может превратиться в одну из российских провинций. Однако большевики не осмеливаются открыто говорить об этой цели. Наоборот, они вынуждены применять очень сложные средства и даже отступать в некоторых областях. С одной стороны, из‑за твердой позиции украинского народа в его борьбе против российского империализма и коммунизма, а с другой — из‑за численной величины украинцев и всестороннего потенциала Украины.

Стремление к независимости украинского народа не было сломлено Москвой ни в результате массовой ликвидации национальных кадров, ни в результате неслыханного террора по отношению к украинцам, который Советы развернули между 1930 годом и Второй мировой вой­ной в виде искусственного голода, массовых депортаций и казней.

Помимо террора против всех противников большевизма, Россия пытается применить новую тактику: превратить стремление к независимости украинского народа в советский патриотизм. Эта тактика особенно проявляется в сегодняшней советской пропаганде, которая недавно стала подчеркивать роль Украины как второй по величине советской республики.

Хоппе: Что вы думаете о передаче Крымского полу­острова Украине [произошла в феврале 1954 года], о демонстративных празднованиях в этом году в связи с присоединением Украины к Российской империи по случаю 300‑летия договора в Переяславе, о выдвижении коммунистов с украинскими фамилиями на высокие публичные должности?

Бандера: Таким образом Россия пытается убедить украинцев в том, что в СССР они могут иметь наилучшую возможность для развития, возможность удовлетворить свои национальные и политические устремления и даже стать правящей нацией. Особенно последняя возможность подчеркивается советской пропагандой, которая говорит, что «великий русский народ» хочет поделиться своей гегемонией с «великим украинским братским народом». Это попытка России привязать Украину к советскому империализму, чтобы сделать судьбу Украины зависимой от его судьбы.

Предательские планы России в отношении Украины проявляются в переселении украинцев, в первую очередь молодежи, в малонаселенные районы Советской Азии, о чем недавно стало известно. Это переселение проводится под предлогом заселения целинных земель и превращения их в пахотные земли. Вся миграция якобы добровольная.

Экономические планы играют второстепенную роль в этом переселении. Тем самым Советы пытаются распорошить украинскую молодежь и ослабить потенциал населения Украины.

В новых регионах переселенцы должны играть роль колонизаторов, которые, с одной стороны, полностью зависят от советского режима и должны осуществлять его колониальную политику, а с другой стороны, они вызовут к себе ненависть коренного населения. Цель этой политики — ослабить национальную совокупность и силу сопротивления в Украине, а также на колонизированных землях и посеять распри между народами, порабощенными Рос­сией, в первую очередь украинцами и туркменским населением.

Однако большевистская Россия не добьется своей цели. Все обернется лишь против России. Сибирские концентрационные лагеря и принудительные поселения не смогут сломить боевой дух украинцев и их ненависть к большевизму и русскому империализму. Они также не смогут повлиять на глубокую дружбу народов, порабощенных Россией.

В сердцах украинцев нет чувства ненависти к союзным народам. Напротив, они хотят, чтобы все люди объединились в общей борьбе против поработителя — русского большевизма.

Хоппе: Господин Бандера, каковы политические цели вашей организации?

Бандера: Антибольшевистская освободительная борьба в Украине, которую ведет ОУН, длится уже 10 лет. Основными целями этой борьбы являются: уничтожение большевистского правления; отделение Украины от СССР и ликвидация Российской империи в целом; ликвидация коммунизма, коммунистического строя и режима; восстановление независимого украинского государства в пределах его этнических границ с демократической системой управления, которая гарантировала бы демократические свободы во всех сферах жизни и для всех граждан Украины, прежде всего в сфере духовной, культурной, политической и социальной жизни.

Хоппе: Мистер Бандера, не могли бы вы раскрыть концепцию украинского национализма?

Бандера: Сегодня антибольшевистская освободительная борьба в Украине возглавляется ОУН. Понятия «украинский националист», «националистическое движение» отличаются от аналогичных терминов, используемых на Западе. Украинское националистическое движение не имеет ничего общего с нацизмом, фашизмом или национал-социализмом. Украинский национализм борется против тоталитаризма, расизма, диктатуры и насилия любого рода.

Звание «украинский националист» созвучно «украинскому патриоту», который готов бороться за свободу своего народа, жертвовать ради своего народа всем, что у него есть, даже жизнью.

Украинский национализм противопоставляет идею независимости и свободного развития каждого народа так называемому большевистскому интернационализму. Мы боремся против попыток большевиков навязать господство России над другими народами. Мы против любой формы русского большевизма в каждой сфере жизни.

Хоппе: В какой форме ОУН ведет свою борьбу в Украине сегодня?

Бандера: Во время Второй мировой войны и в первые годы после войны украинская освободительная борьба велась в форме партизанской войны УПА, в которой участвовали широкие массы украинского народа. С 1949 года военная активность подполья снизилась. Тем не менее кадры были сохранены как скелет организации его подразделений для будущих операций. Революционная антибольшевистская борьба украинского народа продолжается в форме подпольной политической работы. Задача подпольной организации состоит в том, чтобы превратить скрытую ненависть к русско-большевистскому империализму и порабощению нерусских народов, живущих в Советском Союзе, в активное сопротивление России.

Украинская освободительная борьба является составной частью общей освободительной борьбы всех народов, порабощенных российским империализмом. По нашему мнению, большевизм является лишь одной из форм традиционного русского империализма. В нашей борьбе против русско-большевистского империализма мы считаем себя союзником всех свободолюбивых наций. Мы оказывали сопротивление русско-большевистскому империализму в прошлом, мы против него сейчас и мы будем против него в будущем.





Рупор независимости

Передовица газеты Шлях перемоги с интервью лидера ОУН, декабрь 1954 года

Инфографика: ЦГКФФА имени Г. С. Пшеничного

Инфографика: ЦГКФФА имени Г. С. Пшеничного

Инфографика: ЦГКФФА имени Г. С. Пшеничного

Инфографика: ЦГКФФА имени Г. С. Пшеничного

Инфографика: ЦГКФФА имени Г. С. Пшеничного

Инфографика: ЦГКФФА имени Г. С. Пшеничного

Этот материал был опубликован в № 1 журнала НВ от 17 января 2019 года