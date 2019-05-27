Интервью НВ с замглавы АП Юрием Костюком: «Банковая — это смесь университета и дома Пшонки» Сегодня, 11:13 4000 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ В АП Юрий Костюк (на фото) стал одним из заместителей ее главы Андрея Богдана Наталья Кравчук / НВ

Замглавы Администрации президента Юрий Костюк в своем первом интервью на новой должности рассказал НВ о том, как подбирали людей в АП и почему ее хотят перенести с Банковой.

Автор: Кристина Бердинских



Юрий Костюк — человек, чью фамилию можно увидеть в титрах сериала Слуга народа-3. Он — один из авторов сценария сериала, в котором школьный учитель Василий Голобородько, чью роль исполняет Владимир Зеленский, становится президентом.

Теперь фамилию Юрия Костюка можно увидеть не только в титрах фильма, но и на сайте Администрации президента Украины Владимира Зеленского, реального главы государства, а не киношного персонажа. 21-го мая президент назначил Костюка заместителем главы АП.

Сценарист Слуги народа помогал Зеленскому всю избирательную кампанию. Президент ему доверяет, говорят в окружении главы государства. В АП он будет отвечать за информационное направление.

НВ удалось вырвать замглавы АП на 15-минутный разговор в конце первой недели работы нового президента и его Администрации. Стоя на Банковой, возле здания АП, Юрий Костюк рассказал о первых днях работы команды Владимира Зеленского и длинных коридорах власти.

— Чем вы будете заниматься в Администрации президента? Какая ваша сфера обязанностей?

— Информационная политика и все, что связано с креативом и коммуникациями. У нас есть еще Кирилл Тимошенко [замглавы АП], который также будет заниматься этим направлением.

Внутренняя информполитика будет заключаться в том, чтобы мы объединяли страну и сшивали ее

Есть текущие дела, которые касаются информационной политики президента. Но есть и очень большие планы по определенной информационной стратегии государства. Это и внешняя стратегия, которая будет заключаться в том, чтобы в мире знали про Украину как про свободную демократическую страну, которая открыта к инвестициям и к сотрудничеству. Страну, которая может и будет хорошим партнером, которую знают и не путают с Россией, которую не считают просто частью бывшего Советского Союза, а знают, что есть такая страна Украина и она самодостаточна и самобытна.

Внутренняя информационная политика, уже в рамках государственной стратегии, будет заключаться в том, чтобы мы объединяли страну и сшивали ее. И, во-вторых, это информационная война, которую в Украине, как нам кажется, проиграли. Причем проиграли не только на просторах телевидения, но и в интернете, особенно в YouTube.

— На оккупированной территории?

— По оккупированной территории мы хотим создать отдельную стратегию. Мы уже встречались и собираемся еще встретиться с журналистами, которые уехали оттуда [из оккупированных территорий], когда началась война. Журналисты, которые понимают не понаслышке, не по Facebook, что там происходит. Потому что у них там остались родственники, с которыми они каждый день общаются, и они видят картину не из того, что пишут в интернете.

Еще было обращение религиозных лидеров [к жителям оккупированных территорий]. Мы очень довольны, что удалось всех объединить во имя такого благого дела.

— Кроме Епифания.

— Мы предлагали всем.

Ранее Юрий Костюк был одним из сценаристов Студии Квартал 95 / Фото: Наталья Кравчук / НВ

— Кто будет пресс-секретарем президента, его публичным спикером?

— Отбор уже на финишном этапе.

— А Ирина Победоносцева остается в команде?

— Ирина Победоносцева станет главой департамента информационной политики.

— Обсуждается ли еще переезд из здания АП в другой офис?

Честно скажу, очень тяжело работать в этом здании, это правда

— Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности. Потому что, честно скажу, очень тяжело работать в этом здании, это правда. Мы выступали на iForum и почувствовали контраст.

— То есть тема с переездом не закрыта? Потому что, многие пишут, что вы переехали в АП и забыли об этом.

— Я говорил в интервью УП, что это сделать будет очень тяжело. Нам тогда [после оглашения результатов выборов] говорили, что это практически невозможно. Но когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда.

— Расскажите про структуру Администрации президента. У вас есть информационное направление, есть международное, digital направление…

— Есть Руслан Рябошапка [замглавы АП] - это правоохранительные органы и антикоррупция. Руслан Стефанчук — представитель президента в Раде, Андрей Герус — представитель президента в Кабмине.

— Это я знаю. А что будет делать первый замглавы АП Сергей Трофимов, первый помощник президента Сергей Шефир, помощник президента Андрей Ермак. За что они отвечают?

У нас нет никаких разных групп, как бы там ни хотелось журналистам-расследователям

— Мы в процессе реорганизации аппарата. Мы хотим оптимизировать работу. Есть ряд департаментов, у которых дублируются функции. Их можно смело объединить в один департамент. Нам кажется, что очень много наплодили департаментов. В процессе реорганизации будет более понятно, какими департаментами будет заведовать Сергей Шефир, какими департаментами Трофимов и Ермак. Сейчас это те люди, с которыми мы прошли кампанию, которым Владимир доверяет. Сергей Трофимов — первый замглавы АП, понятно, чем он занимается. Сергей Шефир — первый помощник.

— У Сергея Шефира и главы АП Андрея Богдана равные позиции? Потому что эти два назначения выглядят как соблюдение баланса между разными группами.

— У нас нет никаких разных групп, как бы там ни хотелось журналистам-расследователям. Это нельзя назвать группами влияния, потому что мы все одна команда. Мы все работаем на Владимира Зеленского. Мы не люди Квартала, не люди Коломойского, не люди еще кого-то там. Мы все были, а сейчас, тем более, остаемся людьми президента.

Костюк уверяет, что Администрация Зеленского все же переедет с Банковой / Фото: Наталья Кравчук / НВ

— Как у вас сейчас проходит процесс принятий решений? Богдан вас собирает? Президент вас собирает?

— Мы приезжаем на работу рано. Стараемся в 8.00 уже быть на месте. Причем президент приезжает еще раньше. Уезжаем в 21.00−22.00. Я не знаю, сколько еще мы в таком режиме продолжим работать, пока не войдем в какую-то колею.

Такая коммуникация в ХХI-м веке — это пережиток

Совещания у нас проходят так же, как они проходили все это время: мы люди, которые любят коммуницировать очень быстро. Старый аппарат, который остался в АП, удивлен тому, что у нас нет каких-то бюрократических процедур, даже чтобы встретиться с президентом. Если надо, мы очень быстро собрались, обсудили проблему — и пошли работать, вернулись. Здесь же [в АП] чей-то секретарь обязательно должен позвонить чьему-то секретарю, прежде чем попасть на встречу. Это та история, которую нам хотелось бы тоже изменить. Потому что такая коммуникация в ХХI-м веке — это пережиток.

— История с назначением Андрея Богдана главой АП обсуждается до сих пор. И это история со знаком минус, а не плюс для президента. Пишут, что и международные партнеры отговаривали его от этого назначения. Как проходил процесс утверждения? Это было личное решение Владимира?

— По поводу принятия решения. Мы всегда говорили, что Владимир принимает решения лично.

— Но Вы же отвечаете за информационное направление в том числе. Зеленский так решительно начал, а потом назначение Богдана погасило весь позитив.

Его [Богдана] ценность сложно переоценить

— Я не согласен с тем, что погасило — мое личное мнение. Ценность человека, который знает, как вся система устроена изнутри, для нас сейчас огромна. Что бы мы не говорили, но люди будут судить по результату. Главное, чем мы руководствовались — это человек, который знает, как все устроено, знает, как устроен аппарат и знает очень много нюансов этой системы. Его ценность сложно переоценить и ту пользу, которую он может принести для общего результата. Не для рейтингов команды или Владимира, мы говорим про результат для страны.

Юрий Костюк - замглавы АП / Фото: Наталья Кравчук / НВ

— Заканчивая про команду. Экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус и народный депутат Сергей Лещенко. Что с ними? Они вроде бы всегда рядом с вами, но тем не менее и не с вами.

— Точно не ко мне вопрос. Лучше спросить об этом у Богдана. Да, они были у нас консультантами. Как дальше их судьба сложится — посмотрим.

— Что больше всего вас поражает в здании АП? Вы все же человек совсем из иной сферы.

— Длинные коридоры. Это похоже на смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного. Еще смущает, что почти везде зашторены окна. И проблемы с wi-fi. Это тоже из-за безопасности, но всегда прикрываться словом безопасность нельзя. В XXI-м веке можно уже что-то придумать, чтобы был нормальный интернет.