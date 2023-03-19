Нардеп Костенко о снятии с должности Купола: Военных не впервые наказывают за их высказывания 19 марта, 16:06 Анатолий «Купол» (Фото:Армия FM)

Инцидент с комбатом Анатолием «Куполом», которого понизили в должности после критики подготовки украинских солдат, — не единственный случай, когда военных наказывают за высказывания, заявил нардеп от фракции Голос Роман Костенко в интервью Radio NV.

Он отметил, что подобная ситуация была с генералом Дмитрием Марченко.



«Помню, как ему напрямую звонили из Министерства обороны и запрещали в начале войны, летом, давать комментарии. Непосредственно высшее руководство Минобороны на уровне заместителей звонило по телефону и говорило о том, что он будет снят с должности в Николаеве или переброшен на другое направление. Чтобы он не рассказывал, что там было и как это происходило», — сказал Костенко.

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Нардеп связывает такие звонки с тем, что Марченко участвовал в операциях и получил поддержку среди населения, в частности, в южном регионе, что кому-то может быть не очень выгодно.

«Я знаю такие примеры, когда звонили по телефону и запрещали. Думаю, здесь тот же вопрос», — сказал нардеп.

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия «Купола» решили перевести на должность заместителя комбата учебного центра после его интервью Washinghton Post.

В материале говорилось, что украинской армии не хватает боеприпасов, а качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных, — низкое.

В Десантно-штурмовых войсках заявили, что Купол не имел разрешения на общение с журналистами.

В ответ на понижение Купол решил уволиться, добавив, что не хочет служить с такими командующими.