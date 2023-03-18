«Это преступление». Есть случаи, когда на передовую отправляют неподготовленных — нардеп Костенко 18 марта, 12:07 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Украине действительно существуют случаи отправки неподготовленных людей в зону боевых действий, что приводит к снижению эффективности, заявил нардеп от фракции Голос Роман Костенко в интервью Radio NV.

Таким образом он прокомментировал инцидент с комбатом 46-й бригады Куполом, который заявил о низком качестве подготовки мобилизованных украинцев, после чего его понизили в должности.



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Как отметил Костенко, к нему обращались бойцы с жалобами на то, что их отправили на боевые действия после того, как «два-три раза стрелял из автомата». По мнению нардепа, это может быть связано с проблемами на местах.

«То, что наших бойцов нужно лучше готовить перед тем, как отправлять на первую линию, на фронт, в зону боевых действий, — это факт. И это преступление — отправлять туда неподготовленных […] Посылать людей с автоматами в руках после двух-трехнедельной подготовки — это преступление, которое приведет только к потерям. Такие люди не смогут выполнять серьезные боевые задачи ни по наступлению, ни по обороне. Это просто растрата ресурса», — сказал депутат.

Он добавил, что в начале войны такие случаи допускались, поскольку не были подготовлены большие резервы и все брали в руки оружие.

«Сейчас, через год войны, мы должны готовить ребят. Вооружение к нам идет современное, это требует подготовки. И часто необученность личного состава пользоваться этим оружием приводит к тому, что оно используется на 20−30% своей эффективности. Людей нужно учить, и только после этого они будут более эффективными», — сказал Костенко.