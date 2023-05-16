Буданов назвал два события 2022 года, которые «до конца разрушили замысел» России в полномасштабной войне 16 мая, 21:25 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Бои за Мощун и Гостомель в 2022 году стали ключевыми событиями, которые разрушили планы страны-агрессора России. Такое мнение выразил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу Разные люди.

Отвечая на вопрос о самых тяжелых моментах большой войны, Буданов вспомнил начало полномасштабного вторжения.



«Первый день и бои в Мощуне — я считаю, это два события, которые до конца разрушили планы РФ. Потом выбивание их из Ирпеня поставило точку, но Мощун и бои в Гостомеле… просто разрушили их замысел», — сказал он.

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Также, по словам Буданова, потенциал страны-агрессора к наступательным действиям полностью исчерпан, но у врага еще есть потенциал для обороны.

В январском интервью The Wall Street Journal Буданов говорил, что дату начала полномасштабного вторжения и ключевую точку атаки на Киев — аэропорт в Гостомеле — сообщил украинскому руководству завербованный ГУР финансист Денис Киреев.



Президент Владимир Зеленский в марте заявил, что битва за Мощун стала одним из переломных моментов в истории современной Украины и «одним из поворотных моментов борьбы за свою свободу и началом конца врага». После битвы, которая завершилась 21 марта, Украина смогла освободить другие населенные пункты Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областей.