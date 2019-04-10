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Интерпол снял с розыска Андрея Клюева - адвокат

Сегодня, 21:03
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Интерпол снял с розыска Андрея Клюева - адвокат - фото

capital.ua

Андрей Клюев

Интерпол окончательно прекратил международный розыск экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом сообщила его адвокат Марина Синицина.

"Интерпол окончательно отказал Украине в опубликовании любых сообщений по розыску и месту нахождения экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и 15.03.2019 удалил из базы Интерпола всю информацию в отношении него", - написала она в Facebook.

По словам адвоката, украинское бюро Интерпола проинформировали о том, что просьба об объявлении Клюева в розыск по линии Интерпола "не будет соответствовать Уставу и правилам Интерпола".

Напомним, что 4 марта Евросоюз официально снял санкции, введенные против экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

В Генпрокуратуре сообщили, что несмотря на снятие санкций, расследование в уголовном производстве по Клюеву продолжится.

Теги:   Андрей Клюев Интерпол

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