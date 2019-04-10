Интерпол снял с розыска Андрея Клюева - адвокат Сегодня, 21:03 296 Цей матеріал також доступний українською capital.ua Андрей Клюев capital.ua

Интерпол окончательно прекратил международный розыск экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом сообщила его адвокат Марина Синицина.

"Интерпол окончательно отказал Украине в опубликовании любых сообщений по розыску и месту нахождения экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и 15.03.2019 удалил из базы Интерпола всю информацию в отношении него", - написала она в Facebook.

По словам адвоката, украинское бюро Интерпола проинформировали о том, что просьба об объявлении Клюева в розыск по линии Интерпола "не будет соответствовать Уставу и правилам Интерпола".

Напомним, что 4 марта Евросоюз официально снял санкции, введенные против экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

В Генпрокуратуре сообщили, что несмотря на снятие санкций, расследование в уголовном производстве по Клюеву продолжится.