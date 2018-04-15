Интерактивные доски и атмосфера игры: Гройсман показал украинскую "школу будущего" - видео

Новая концепция предусматривает обучение, которое будет тесно переплетено с игрой

Министерство образования представило новый проект обустройства образовательного пространства в украинских школах.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook глава Кабинета министров Владимир Гройсман.

"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа", - написал он.

При этом премьер-министр отметил, что новая технологичная концепция предусматривает обучение, которое будет тесно переплетено с игрой.

"Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!", - добавил он.

Ранее сообщалось, какие изменения в связи с реформой школьного образования ждут учеников, их родителей и учителей в ближайшие 10 лет.