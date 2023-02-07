«Находимся там, где нам нужно». Как украинские военные могут действовать в глубоком российском тылу 7 февраля, 09:54 Эксклюзив NV Украинские военные вертолеты на Донбассе, 25 января 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Сергей Грабский, военный эксперт, в эфире Radio NV рассказал, как украинские военные не выступают «сторонними наблюдателями» и активно функционируют в глубоком российском тылу, создавая проблемы врагу еще на его территории.

— Начнем с наступления россиян. Генштаб сообщает, что оккупанты уже атакуют, причем говорят о четырех направлениях. Financial Times предполагает, что в ближайшие 10 дней может начаться какое-то еще большее наступление оккупантов, что нам понимать об этом «еще большем»?

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— Возможно, еще больше, если трактовать именно эту статью Financial Times, речь идет о массированном применении артиллерии, танковых войск на каком-то отдельном направлении с целью прорыва нашей обороны. Вот это, вероятно, можно рассматривать как начало еще большего наступления. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда противник значительно активизировался на купянском, лиманском направлениях, пытается оттеснить наши подразделения от Кременной. Пытаются продвинуться в район Белогоровки на Луганщине и вести там боевые действия.

Бесспорно, чрезвычайно сложной остается ситуация в районе Бахмута, где противник ведет отчаянные попытки захватить населенный пункт Красная Гора и оттеснить наши войска в район Васюковки, что на севере Красной Горы. Противник пытается «вгрызаться» в оборону наших войск в самом городе Бахмут, по некоторым сведениям сообщают о штурме какого-то отдельного дома, который был отбит. Но вместе с тем бои продолжаются.

Чрезвычайно сложной остается ситуация на отрезке трассы, которая соединяет Бахмут с Константиновкой, а населенные пункты Ступочки и Ивановское, где противник пытается прорваться именно к этой трассе для того, чтобы перерезать поставки наших войск. И продолжается давление противника в районе Авдеевки, где они пытаются все же обойти этот населенный пункт, эту крепость Украины, не имея особых успехов. Также наблюдается определенная активизация боев в районе Марьинки и попытка противника атаковать в районе Угледара.

Но здесь я бы хотел обратить внимание: несмотря на то, что такая активизация имеет место, мы видим, что давление в районе Авдеевки не так значительно и я бы сказал, даже уменьшилось по сравнению с тем, которое было буквально еще неделю назад. Это свидетельствует о том, что, несмотря на концентрацию колоссальных ресурсов, противник так и не смог собрать достаточно сил и средств на сегодня, в частности для того, чтобы осуществить массированное наступление по всем направлениям.

— По всем направлениям у них не складывается, но здесь еще одна деталь. Я уже прочитал в нескольких обзорах Тома Купера, что оккупантам вряд ли удастся добиться большей интенсивности. И то, как они сейчас полезли по этим четырем направлениям, это и есть уже то новое масштабное наступление. Как вы к этому относитесь?

— Я к тому и подводил, хотел также согласиться и подтвердить то, что противник достигает такого результата за счет просто массированного использования пехотных подразделений. И мы пока не видим изменения традиционной тактики, а именно продвижения массированных бронетанковых подразделений на каком-то отдельном направлении.

Сможет ли он или захочет ли применить такие подразделения — кто знает, но сегодня мы понимаем еще и то, что противник не имеет возможности сконцентрировать большое количество техники, несмотря на то, что она у него есть, речь идет о готовой технике. Таким образом, мы будем наблюдать такие же события, которые наблюдались, такое давление на нашу линию обороны с надеждой для противника, что где-то она не выдержит и посыплется. Это вряд ли.

— Еще одна часть этого разрежения возможностей оккупантов, о ней уже многие писали: вечером 4 февраля или с HIMARS, или с M270 очередной убийственный удар по комплексу зданий в Кирилловке. И теперь уже в оккупантских пабликах пишут, что там Украина вроде бы наращивает силы, чтобы там что-то атаковать. Это значит, что линия фронта может сдвинуться как в одну сторону, так и в другую?

— Абсолютно, это всегда происходило уже в истории нашей с вами российско-украинской войны. Когда противник пытался давить в одном направлении, мы его сдерживали и одновременно наносили удары по другим направлениям. Вспомним, что битва за Бахмут идет уже несколько месяцев, это позволило нам освободить Харьковскую область, часть Херсонской области, и мы продолжаем наши усилия для того, чтобы в будущем совершать такие же прорывы. Противник, концентрируя войска, которых у него еще достаточно, вместе с тем так и не смог создать серьезную боевую группировку, которая угрожала бы Запорожью сегодня.

Потому что благодаря устойчивой обороне наших войск и концентрированному, методическому уничтожению объектов логистики, пунктов управления и мест сосредоточения личного состава противника в том направлении в частности. Таким образом, мы не являемся просто такими посторонними наблюдателями, как россияне сосредотачиваются и как наступают, мы так же активно противодействуем противнику и создаем свои предпосылки для наступления. Это нужно понимать также.

— Одним из аспектов соледарской битвы и того, что дальше происходит сейчас на бахмутском направлении, Том Купер говорит, что одной из причин того, почему не удалось слишком долго держать Соледар, — то, что его обороняли представители очень разных подразделений и именно поэтому возможно, где-то не хватало координации.

Эта история с так называемыми «дискуссионными клубами», когда рядом работают, не одна бригада держит целый кусок фронта, а представители нескольких соединений, насколько это может влиять на возможности обороны?

— Здесь я не могу согласиться с Томом Купером, потому что просто есть такое понятие, как оперативное наполнение территории. Есть определенная территория, на которой согласно нашим боевым расчетам может сосредотачиваться то или иное подразделение. Поэтому дискуссионный клуб является постоянным фактором, но речь идет не о дискуссии, а об организации взаимодействия высшего руководства.

Речь идет о том, кто отвечал за саму оборону и как штаб обороны координировал действия разных подразделений. А то, что Купер намекает на какую-то партизанщину в этом случае, я бы был немного осторожен по поводу таких выражений, ведь бои шли и именно потому, что организация взаимодействия была на достаточно высоком уровне, мы держались так долго в месте, которое было фактически уничтожено, когда-то называлось городом Соледар.

— Буквально несколько слов о том, что происходит на юге. В информационном поле почти ничего нет, это значит, что оккупанты в принципе идейно сконцентрировались на восточном фронте и все, что они могут держать на юге — это только для того, чтобы удерживать территории?

— Я бы так же так не говорил, ведь на юге, подчеркиваю, противник пытается усилить свои боевые подразделения, потому что для него очень важно как минимум сдержать наш наступательный прорыв. Туда производится переброска и так называемых «войск Л/ДНР», и переброска «вагнеровцев», часть их переброшена на юг. Они, по меньшей мере, на первом этапе не могут себе позволить прорыва наших сил и средств по направлению на Мелитополь, о котором мы уже давно с вами говорили. А на таком этапе, который бы поставил их в более привилегированное положение, они, конечно, хотели бы прорваться в районе Гуляйполя и Орехова.

Там они концентрируют свои подразделения и бронетанковые силы. Смогут ли это сделать достаточно эффективно — нет, но надо понимать, что ситуация там относительно других направлений может выглядеть более спокойной, и там продолжается и прощупывание обороны с обеих сторон, и с нашей, и с российской и отдельные действия разведывательных групп или разведки боем. Я уже молчу о том, что на юге продолжаются массовые террористические обстрелы Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

— Хочу обсудить с вами еще один материал, издание The Guardian, его журналисты пообщались с тремя спецназовцами, выполняющими какие-то операции на территории Российской Федерации. Это батальон Братство. Они говорят, что вышли в публичное поле и пообщались с журналистами для того, чтобы российское военное руководство поняло, что у них здесь под боком может быть где-то «хлопок». Операции в глубоком тылу врага, что мы должны о них понимать? Это ведь вещи, которые никогда не подтверждаются.

— Конечно, мы не имеем права подтверждать такие вещи, потому что любой намек на такие операции поставит под чрезвычайно высокий, я бы сказал смертельный риск ребят, выполняющих задание в тылу. Скажем так, может ли Украина выполнять такие задачи? Да, может выполнять, от их выполнения зависит и дальнейшее развитие событий. И когда мы с вами говорили о том, что мы не являемся сторонними наблюдателями, а так же активно влияем на противника, то за скобками можно заметить в частности на территории противника.

Это натура, природа боевых действий. Мы не можем так, сюда ходим, а сюда не ходим. Для выполнения боевых задач мы можем находиться там, где нам нужно. Можем наносить удары там, где это необходимо и целесообразно. Какими силами и средствами это уже другое дело, но то, что мы работаем не только на территории Украины, а в оккупированных частях Украины на сегодня, это можно так мягко сказать, справедливое утверждение.

— Пару месяцев назад даже оккупанты признавали, когда у них был совершен, как они назвали «теракт», я понимаю, что на военном языке это скорее называется диверсия, когда у них взрывались вертолеты. Это примерно такие истории могут быть?

— В частности. Плюс следует понимать, что при определенных обстоятельствах при использовании определенных видов вооружения нужно уточнять координаты и предоставить обновленную информацию о точке прицеливания. Здесь иногда требуется даже физическое присутствие наводчика, позволяющего более точно и аккуратно навести снаряд или ракету на цель.

— Алексей Резников сказал, что Украина не будет использовать оружие большей дальности, которое обещают США, для ударов по территории России. Эта отдельная оговорка, дайте нам дальнобойное оружие, но мы никак не будем влиять на то, что находится на территории государства-оккупанта, где тогда проходит граница? Мы все равно должны действовать на территории России, подразумевается украинские силы обороны, но без того оружия, как это трактовать?

— Очень просто трактовать: да, есть такие декларативные, подчеркиваю, декларативные заявления, что у наших западных союзников есть определенные переживания относительно эскалации конфликта и распространения его на территорию государства-агрессора. Поэтому они так осторожны в передаче своего оружия для того, чтобы наносить удары по этой территории. Но ведь никто не запрещал Украине проводить операции своими собственными силами, своим собственным оружием, здесь никакого противоречия нет. Я иногда привожу такой пример, как был на моей памяти. Был во Львове такой завод Электрон и вдруг начал как-то выпускать в определенный период плазменные телевизоры. Все очень удивились, но когда разобрались, то, конечно, это были китайские телевизоры с [эмблемой] Электрон.

Приблизительно такая же ситуация может быть и здесь, мы можем очень сильно удивиться, как какая-то потенциально украинская ракета нанесла удар по какому-то объекту в глубоком тылу противника. И в том нет ничего удивительного, потому что все уже привыкли, что мы отражаем атаки вроде российских беспилотников Герань, которые на самом деле Shahed. И это такая софистика, я бы сказал так, и специфика международной политики по использованию такого оружия.

— Тогда еще один аспект, который сейчас отмечает Институт изучения войны. По их мнению, Путин оказывается с осторожностью подходит к принятию решений. Он тоже где-то боится этой излишней эскалации, как нам это понимать?

— Осторожность, потому что вопросы в России начинают задавать. Не много, не интенсивно, но такие вопросы начинают появляться. Ведь потери, понесенные российской армии, и об этом уже говорят и западные СМИ, официальные лица, 200 тысяч для такой страны, по заявкам американцев, это уже много. Речь идет не только об убитых, допустим, но и о раненых. Раненые — это те живые свидетели произошедшего. Они возвращаются, видят их на улицах.

— И они с кем-то общаются, приносят туда «зрадоньку».

— Изредка приносят, во-первых, а во-вторых, это увеличивает нагрузку на бюджет Российской Федерации. Да, они получают определенные доходы с продаж своих углеводородов и прочее, но эти доходы сокращаются, пирог уменьшается, а есть надо всем. И потому любой шаг, даже объявление мобилизации, которой мы ожидаем, возможно, она уже идет, но не в таком формате как декрет или что-то такое, они просто тихонько выдергивают людей. Но надо понимать и обратную сторону этого процесса: выдергивают не просто человека, а рабочие руки из процесса.

И целые отрасли экономики, которые зависят именно от мужских рабочих рук, страдают от этого. И многие другие аспекты, заставляющие противника действовать с определенной осторожностью. Никто не говорил, что Путин совершенно глуп и не осознает, что он делает. Он советуется с людьми и понимает, в какую ловушку загнал страну, теперь отчаянно пытается найти пути выхода из этой ловушки.

— Еще Том Купер отмечает, что главной проблемой для России сейчас является то, что они не могут в принципе больше 250 тысяч новых мобилизованных в год обработать. <...> Такой предел, как вы его понимаете, прав здесь Купер?

— Совершенно верно. Мы с вами не раз говорили и я подчеркивал, что войну выиграет экономика и возможности. Россия не готовилась к такой войне, ее мощности, если можно так назвать, по переработке и обучению военно обученных или необученных ресурсов достаточно ограничены. Здесь совершенно верно, ни 10 Герасимовых, ни 100 Суровикиных ничего сделать не могут, потому что это возможности государства.

Несмотря на то, что у нее есть серьезные экономические ресурсы примитивного уровня, она не способна организовать такие высокотехнологичные процессы, взрывоподобно организовать производство оружия и боеприпасов. Имея ограниченное количество учебных центров, она не может обеспечить необходимое количество обученных ресурсов, поэтому они используют даже белорусские ресурсы и возможности для того, чтобы проводить подготовку своих мобилизованных. Они не могут обеспечить ремонт техники.