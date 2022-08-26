Экс-главу Львовской областной организации ОПЗЖ заподозрили в госизмене 26 августа, 15:41 Инна Иваночко (Фото:www.facebook.com/pgo.gov.ua)

Экс-главу Львовской областной организации запрещенной в Украине ОПЗЖ Инну Иваночко заподозрили госизмене.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Facebook.

По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских организаций. По указаниям спецслужб страны-агрессора она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, где распространялись ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и смены действующей власти в стране.

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В прокуратуре заявили, что подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию.



Офис генпрокурора сообщил, что во исполнение заказов страны агрессора, за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года, используя возможности общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях, она осуществляла подрывную деятельность против Украины.

«Для прикрытия собственной взрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора подозреваемая использовала журналистские удостоверения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и посылала отчеты о проведенной подрывной деятельности.

Во время обысков у нее были обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения.

Женщине сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения.

В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

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