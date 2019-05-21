Инициатива Зеленского. Возможно ли выдавать украинское гражданство всем желающим Вчера, 20:11 889 Цей матеріал також доступний українською Государственная Миграционная Служба Украины Официальной информации о количестве украинцев в мире нет Государственная Миграционная Служба Украины

Предоставить гражданство всем выходцам из Украины, которые выразят желание вернуться. Готовность принять такое решение озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинцев по всему миру насчитывается 65 миллионов.

«Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и в Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Все, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из заграницы не нужно, привезите, пожалуйста, нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности», – подчеркнул Зеленский.

Это поможет начать новую эпоху, добавил он. Зеленский также отметил, что, возможно, в единстве и заключается национальная идея украинцев.

Украинцы в мире

Официальной информации о количестве украинцев – с учетом имеющих иностранное гражданство – в мире быть не может. Государство имеет возможность собирать только информацию о внутреннем населении и внутренней ситуации, подчеркнул в комментарии Радио НВ заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Алексей Позняк.

Согласно отчету ООН за 2017 год, в мире было 5,9 миллиона мигрантов из Украины

Если говорить о внешних подсчетах, то главный вопрос заключается в том, кого считать украинцем – тех, кто считает себя украинцем или тех, у кого кто-то из предков был украинцем. Даже подсчеты по стране происхождения могут быть неточны, добавил эксперт.

«Если считать всех, кто каким-то образом целесообразен к украинской территории, украинской этнической группы, хоть какая-то капля крови была, то, я думаю, что там будет не 65 миллионов, а гораздо больше. Если считать именно тех, кто сохраняет хоть какие-то украинские традиции, ментальность, язык, в особенности, культуру, такие оценки диаспоры делаются, но то, что я слышал, – 5-7 миллионов», – отметил Позняк.

Согласно отчету ООН за 2017 год, в мире было 5,9 миллиона мигрантов из Украины. Украина была в десятке стран по этому показателю. При этом Организация Объединенных Наций включает в число эмигрантов всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней. Также, по оценкам ООН, например, в России после распада СССР осталось три миллиона украинцев.

Гражданство Украины

По статистике, из Украины выезжает гораздо больше граждан, чем теряет украинское гражданство. Поэтому раздавать всем паспорта не обязательно, отметил в комментарии Радио НВ эксперт по вопросам миграции Аналитического центра CEDOS Андрей Солодько.

Люди ждут лучшего времени, чтобы вернуться

У немалого количества и так есть украинский паспорт – люди просто ждут лучшего времени, чтобы вернуться. Сама же процедура получения украинского гражданства сложная для иностранцев, и легче для выходцев из Украины, отметил эксперт.

«Все выходцы имеют возможность получить гражданство по упрощенной процедуре. Упрощенная процедура не предусматривает проживание пять лет в Украине. Проблема с украинцами – это то, что у нас в стране действует единое гражданство. Большинство из тех, кто уехали, они получили иностранные паспорта, соответственно, чтобы им вернуться, нужно получить назад украинские и отказаться от иностранного паспорта, а обычно они выезжают в более благополучные страны. Поэтому вопросы остаются дискуссионным – будут ли они готовы отказываться от других паспортов», – отметил Солодко.

Также сокращенную процедуру применяли к иностранцам, которых, например, приглашали работать в правительстве, напомнил он.

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Справка о несудимости

В то же время иностранцам получить украинское гражданство не всегда просто. Основная проблема – это получение справки о несудимости из страны происхождения, рассказала в комментарии Радио НВ Екатерина Кадер.

Основная проблема – это получение справки о несудимости из страны происхождения

Ее муж – выходец из Ирака, который пытается получить украинское гражданство, как раз столкнулся определенными препятствиями в процессе получения документа.

«Мы только в начале нашего пути, собрали документы, ждем самый ответственный и самый трудный документ. Нам нужно было ее (справку о несудимости – ред.) брать в Багдаде и из-за напряженной ситуации и постоянной террористической угрозе не так просто туда поехать. Поэтому пришлось искать поверенных лиц, через третьи, пятые, десятые руки передавать наши документы, оригиналы. Они там где-то еще путешествуют, на самом деле, по Ираку», – рассказала Екатерина.

Добровольцы на востоке

Такую же проблеме с получением справок о несудимости имеют, например, и добровольцы из России, которые защищают Украину на востоке, рассказал в комментарии Радио НВ пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский.

Он и сам до сих пор является гражданином России и по факту находится на территории Украины нелегально. Скоропадский напомнил, что Зеленский ранее уже пообещал оказывать украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов, в первую очередь, россиянам.

Так же гражданство защитникам Украины обещал оказывать и Петр Порошенко

По словам Скоропадского, за пять лет президентства Порошенко из бойцов добровольческих батальонов украинское гражданство получили менее 10 человек. Желающих же намного больше.

«Могу отвечать только за Добровольческий украинский корпус, но у нас – около пятидесяти человек. Было гораздо больше людей, но они вернулись – кто в Польшу, кто в Россию, кто в Беларусь. Они не могли уже ждать и жить здесь без гражданства. У большинства бойцов-добровольцев нет справки об отсутствии судимости. Чтобы ее получить, они должны ехать в Россию или Беларусь или идти в консульство Российской Федерации, которое является территорией Российской Федерации, там просто тебя могут арестовать», – отметил Скоропадский.

Эту проблему можно было бы решить, если бы президент предоставил гражданство этим людям, как таковым, которые представляют интерес для Украины, добавил он.

Как получить украинское гражданство

Согласно закону Украины О гражданстве Украины, иностранец или лицо без гражданства могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство Украины. Больше о процедуре – в сюжете Радио НВ.

Собрав необходимые документы, нужно обратиться в Государственную миграционную службу

Получить украинское гражданство иностранец или лицо без гражданства имеет право в случае выполнения одновременно нескольких условий – признание и соблюдение законов и Конституции Украины, представление декларации об отсутствии иностранного гражданства или обязательство прекратить иностранное гражданство, непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет, получение разрешения на эмиграцию, владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения, наличие законных источников существования.

Собрав необходимые документы, нужно обратиться в территориальное подразделения Государственной миграционной службы Украины по месту жительства. Там необходимо подать соответствующее заявление. Далее получить справку о регистрации лица гражданином Украины, что является основанием для оформления паспорта гражданина Украины, в территориальном органе или подразделении Государственной миграционной службы по месту жительства.

Заявление подается лично. Если речь идет о ребенке, то одним из родителей ребенка или законным представителем, имеющим разрешение на миграцию в Украине. Срок рассмотрения заявлений составляет не более одного года.