Данилов объяснил, почему информация с фронта на 90% закрыта

20 июля, 13:22
Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информацию с фронта нельзя подавать в режиме онлайн, чтобы не подвергать опасности украинских военных и не помогать врагу.

В интервью Украинскому радио он сказал, что если информация с фронта «подается некорректно, несвоевременно и с погрешностью, мы можем иметь потери наших ребят и девушек».

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«Я хочу, чтобы все поняли, что это очень серьезный вопрос. И считать, что мы должны в режиме онлайн передавать всю информацию с фронта — это выйдет за рамки определенных процессов. И когда наши войска атакуют, особенно из того оружия, которое в последнее время мы начали получать от наших партнеров, имейте в виду, что за этим оружием рашисты открыли охоту», — отметил секретарь СНБО.

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По его словам, вооружение, поступающее в Украину от международных партнеров, после обучения украинских военных сразу отправляется на фронт, а не находится на складах.

Данилов подчеркнул, что ни одной единицы оружия по вине украинских военных или медийщиков враг не уничтожил.

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«Мы четко отдаем каждый день отчет, где и что у нас находится, как это все отрабатывается. Каждое утро все члены ставки и Совета нацбезопасности и обороны на 6:30 получают отчет о положении дел в наших войсках. Мы понимаем, что девяносто процентов этого отчета не может быть открыто для всего общества. Но не потому, что у нас нет желания открывать, а потому, что это может навредить прежде всего нашим военным. Я хочу, чтобы журналисты с пониманием к нему относились», — добавил он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   СНБО Фронт Алексей Данилов Война России против Украины

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