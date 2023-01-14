Есть два варианта. В Минкульте рассказали, где может состояться Информационный Рамштайн 14 января, 14:35 Александр Ткаченко (Фото:mediacenter.org.ua)

Украинские власти ведут переговоры с Францией о возможности проведения встречи в формате Информационный Рамштайн в Париже. В качестве еще одного варианта рассматривается Варшава.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в интервью Укринформу.

По его словам, определенные инициативы по такой встрече есть со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона.

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«Пытаемся согласовать наши позиции для того, чтобы в рамках, которые будут обсуждены, сделать международный форум либо в Париже, либо, если будет задержка, то в Варшаве. Там ведется работа по нарушению на мировом уровне вопроса информационной безопасности», — сказал глава Минкульта.

Он добавил, что в рамках Информационного Рамштайна могут обсудить криминализацию статей против российских пропагандистов; работу с хайтек-компаниями; координацию противодействия российским нарративам.

Также речь может идти о распространении санкций не только в странах ЕС, но и во всем мире. В частности, в странах Глобального Юга, где до сих пор присутствуют российские медиа.

В июле 2022 года глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что Украине нужен формат информационного объединения с западными партнерами вроде переговоров министров обороны десятков стран, которые периодически проходят на немецкой военной базе Рамштайн.