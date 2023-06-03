Предложение «стать на колени». Подоляк отреагировал на заявление Индонезии относительно «мирного урегулирования» в Украине 3 июня, 15:36 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "мирный план", который предложила Индонезия, сыграет на руку России. Война закончится только тогда, когда страна-оккупант выведет свои войска.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Очередное предложение „мирного урегулирования“. На этот раз… из Индонезии. И снова этот „удивительный план“, как и другие подобные планы, периодически артикулируемые различными „друзьями страны Ленина/Достоевского“, выглядит близнецом российского предложения… о капитуляции», — заявил Подоляк.

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Как отметил советник главы ОП, по замыслу Индонезии Украина должна «немедленно прекратить сопротивление, прекратить огонь по „дружественным российским оккупантам“, отойти в сторону на 15 км и стыдливо ждать, пока Россия вместе с „миротворцами“ не проведет фейковый референдум 2.0, чтобы под дулами автоматов на оккупированной территории зафиксировать свое право безнаказанно убивать».

«И? Должны это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение „встать на колени“?» — говорится в заметке.

Михаил Подоляк отметил, что реалистичное предложение только одно — чтобы война закончилась, а мир вернулся к порядку, к международному праву, к справедливости. Для этого необходимо, чтобы Россия убралась с суверенной территории Украины.

«Немедленно. После этого — переговоры о буферной зоне, ракетам, репарациям и так далее. И никакого мифического „урегулирования“, под которым понимают капитуляцию, не надо», — резюмировал советник руководителя ОП.

Глава МИД Индонезии Прабово Субианто на саммите Диалог Шангри-Ла в Сингапуре озвучил так называемый мирный план для Украины.

В нем говорится, в частности, о прекращении огня без каких-либо предварительных условий и создании «демилитаризованной зоны», поскольку сложившаяся ситуация «негативно влияет на людей по всему миру» и привела к росту цен на продукты и энергию.

В ответ представитель украинского МИД Олег Николенко отметил, что прекращение огня не приведет к миру, а лишь даст российским захватчикам собраться с силами для дальнейшей агрессии.