Инаугурация Зеленского: Владимир Кличко поздравил президента 20 мая, 20:28 941 Цей матеріал також доступний українською Klitschko/Twitter Владимир Кличко Klitschko/Twitter

Экс-чемпион мира, боксер Владимир Кличко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

Об этом спортсмен написал в Twitter.

«Состоялась инаугурация нового Президента Украины Владимира Зеленского. Желаю Вам удачи в управлении нашим государством и в достойном представлении ее», — сказал он.

По словам Кличко, «мы все хотим, чтобы в это определяющее время наша страна развивалась и двигалась вперед».

«И должны делать только то, что является лучшим для украинского народа, показывая пример успешных изменений», — отметил он.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.