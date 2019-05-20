Инаугурация Зеленского: Владимир Кличко поздравил президента
Экс-чемпион мира, боксер Владимир Кличко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.
Об этом спортсмен написал в Twitter.
«Состоялась инаугурация нового Президента Украины Владимира Зеленского. Желаю Вам удачи в управлении нашим государством и в достойном представлении ее», — сказал он.
По словам Кличко, «мы все хотим, чтобы в это определяющее время наша страна развивалась и двигалась вперед».
«И должны делать только то, что является лучшим для украинского народа, показывая пример успешных изменений», — отметил он.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.