Марк Мэнсон
Умные люди и глупые поступки. Как развить в себе эмоциональный интеллект
Иван Яковина
21 мая: В Крыму ищут сторонников независимости
Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Инаугурация Зеленского: Владимир Кличко поздравил президента

20 мая, 20:28
941
Цей матеріал також доступний українською
Инаугурация Зеленского: Владимир Кличко поздравил президента - фото

Klitschko/Twitter

Владимир Кличко

Экс-чемпион мира, боксер Владимир Кличко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

Об этом спортсмен написал в Twitter.

«Состоялась инаугурация нового Президента Украины Владимира Зеленского. Желаю Вам удачи в управлении нашим государством и в достойном представлении ее», — сказал он.

По словам Кличко, «мы все хотим, чтобы в это определяющее время наша страна развивалась и двигалась вперед».

«И должны делать только то, что является лучшим для украинского народа, показывая пример успешных изменений», — отметил он.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Теги:   Инаугурация Владимир Зеленский Владимир Кличко

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Страны

Вчера, 05:18

img
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Футбол

Вчера, 23:43

img
Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео
Политика

Вчера, 12:20

img
Климкин: Потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86054
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31192
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26775