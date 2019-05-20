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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Во время церемонии инаугурации в Раде между Зеленским и Ляшко произошла словесная перепалка — видео

Сегодня, 11:40
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Во время церемонии инаугурации в Раде между Зеленским и Ляшко произошла словесная перепалка — видео - фото

Скриншот с видео 112 Украина

Зеленский обвинил Ляшко в том, что тот якобы «делит людей»

В понедельник, 20 мая, во время церемонии инаугурации президента Украины в Верховной Раде между Владимиром Зеленским и лидером Радикальной Партии Олегом Ляшко произошла словестная перепалка.

Ее причиной стало то, что, заявляя о необходимости диалога с оккупационными властями на Донбассе, новоизбранный глава государства перешел на русский язык.

«Історія несправедлива, це правда. І не ми почали цю війну. Не ми почали. Але нам цю війну закінчувати. І ми готові. Готові до діалогу. Але. И я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, вони наші. Вони українці», — заявил Зеленский.

В ответ на это Ляшко отметил, что представители оккупированных РФ районов понимают украинский язык.

В свою очередь Зеленский обвинил нардепа в том, что своим замечанием тот якобы «делит людей».

«Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пане Ляшко», — ответил он.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Напомним, по итогам обработки ЦИК 100% протоколов он стал победителем второго тура с результатом в 73,22% голосов избирателей.

Теги:   Русский язык Инаугурация Верховная Рада Олег Ляшко Владимир Зеленский

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