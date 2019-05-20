Инаугурация президента: для удобства Зеленского усовершенствовали трибуну Рады
Для удобства новоизбранного президента Владимира Зеленского во время его инаугурации в зале заседаний Верховной Рады усовершенствовали трибуну.
Об этом рассказал распорядитель мероприятия Петр Боднар, пишет ТСН.
Он объяснил, что трибуна очень массивная и поэтому было установлено специальное повышение, учитывая личные человеческие антропологические размеры.
Суфлер для Зеленского не устанавливали, существенных изменения в процедуру инаугурации не вносили.
«Звучат фанфары. Спикер объявляет — встречайте президента. Он заходит и идет прямо к трибуне, а затем занимает место за трибуной», — рассказал Боднар.
По его словам, в сессионном зале должно уместиться около тысячи людей. Почетные гости будут сидеть в правой ложе, где установлены именные таблички.
Жена и родители Зеленского будут сидеть возле первого президента независимой Украины — Леонида Кравчука.
Напомним, в 10:00 в Раде состоится инаугурация Зеленского.
В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.