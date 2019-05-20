Инаугурация президента: для удобства Зеленского усовершенствовали трибуну Рады 20 мая, 08:58 6422 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters В зале заседаний Рады все готово к инаугурации Зеленского Valentyn Ogirenko/Reuters

Для удобства новоизбранного президента Владимира Зеленского во время его инаугурации в зале заседаний Верховной Рады усовершенствовали трибуну.

Об этом рассказал распорядитель мероприятия Петр Боднар, пишет ТСН.

Он объяснил, что трибуна очень массивная и поэтому было установлено специальное повышение, учитывая личные человеческие антропологические размеры.

Суфлер для Зеленского не устанавливали, существенных изменения в процедуру инаугурации не вносили.

«Звучат фанфары. Спикер объявляет — встречайте президента. Он заходит и идет прямо к трибуне, а затем занимает место за трибуной», — рассказал Боднар.

По его словам, в сессионном зале должно уместиться около тысячи людей. Почетные гости будут сидеть в правой ложе, где установлены именные таблички.

Жена и родители Зеленского будут сидеть возле первого президента независимой Украины — Леонида Кравчука.

Напомним, в 10:00 в Раде состоится инаугурация Зеленского.

В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.