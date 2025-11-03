Зеленский заявил, что Украине не хватает $750 млн на импорт газа (Фото: Оператор ГТС Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает $750 млн из $2 млрд, необходимых на импорт газа . Европа предоставит еще около €127 млн поддержки.

Об этом Зеленский сообщил по результатам разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«На сегодняшний день мы понимаем, что нам не хватает примерно $750 млн из $2 млрд, о которых мы говорили. Относительно газа — как только президент Урсула сказала, что нам еще предоставят около €127 млн поддержки», — сказал украинский президент.

Реклама

Зеленский отметил, что Киев соберет видеозаседание с лидерами, которые поддерживают энергетику Украины. Вероятно, оно состоится через неделю.

В своем инфляционном отчете, опубликованном 30 октября, Национальный банк ухудшил оценку дефицита импорта газа.

Читайте также: Литва ведет переговоры с Россией о продлении транзита газа в Калининград

«Ожидается импорт 6 млрд кубометров газа в 2025 году, 5 млрд кубометров – в 2026 году и 3 млрд кубометров – в 2027 году. Это увеличит расходы больше, чем на $3 млрд в 2025 году и еще на $3 млрд в 2026-2027 годах», — говорится в документе.

По данным DIXI Group, Украина увеличила импорт природного газа в 19,3 раза за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Резкий рост объемов закупок связан с решениями правительства в ответ на неблагоприятные внешние факторы — прежде всего, атаки РФ на газовую инфраструктуру.