Имперский комплекс. Глава фракции Самопомич Березюк назвал Россию "рабовладельцем"
Глава парламентской фракции Самопомич Олег Березюк назвал Россию "рабовладельцем", который из-за имперских амбиций до сих пор не отказался от Украины.
"Наш рабовладелец от нас не отказался - я говорю об имперской России. Она всегда будет хотеть иметь территорию, которую может использовать. Но вот эта имперская Россия смогла несколько сотен лет жить в институциональном государстве - плохих, хороших, с победами, с поражениями. И она знает, что политика - это бетонный раствор, поэтому она всегда будет [пытаться] обесценивать политику", - отметил он в интервью Радио НВ.
Напомним, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Действие договора прекращено в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, что является существенным нарушением этого договора со стороны России.