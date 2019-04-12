Имперский комплекс. Глава фракции Самопомич Березюк назвал Россию "рабовладельцем" Сегодня, 14:29 309 Цей матеріал також доступний українською Об'єднання Самопоміч via Facebook Олег Березюк Об'єднання Самопоміч via Facebook

Глава парламентской фракции Самопомич Олег Березюк назвал Россию "рабовладельцем", который из-за имперских амбиций до сих пор не отказался от Украины.

"Наш рабовладелец от нас не отказался - я говорю об имперской России. Она всегда будет хотеть иметь территорию, которую может использовать. Но вот эта имперская Россия смогла несколько сотен лет жить в институциональном государстве - плохих, хороших, с победами, с поражениями. И она знает, что политика - это бетонный раствор, поэтому она всегда будет [пытаться] обесценивать политику", - отметил он в интервью Радио НВ.

Напомним, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Действие договора прекращено в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, что является существенным нарушением этого договора со стороны России.