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Имперский комплекс. Глава фракции Самопомич Березюк назвал Россию "рабовладельцем"

Сегодня, 14:29
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Имперский комплекс. Глава фракции Самопомич Березюк назвал Россию "рабовладельцем" - фото

Об'єднання Самопоміч via Facebook

Олег Березюк

Глава парламентской фракции Самопомич Олег Березюк назвал Россию "рабовладельцем", который из-за имперских амбиций до сих пор не отказался от Украины.

"Наш рабовладелец от нас не отказался - я говорю об имперской России. Она всегда будет хотеть иметь территорию, которую может использовать. Но вот эта имперская Россия смогла несколько сотен лет жить в институциональном государстве - плохих, хороших, с победами, с поражениями. И она знает, что политика - это бетонный раствор, поэтому она всегда будет [пытаться] обесценивать политику", - отметил он в интервью Радио НВ.

Напомним, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Действие договора прекращено в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, что является существенным нарушением этого договора со стороны России.

Теги:   Империализм Россия Самопоміч Партия Самопомич Радио НВ Олег Березюк

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