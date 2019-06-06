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Имею право уйти: Климкин прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку

Сегодня, 14:05
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Имею право уйти: Климкин прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку - фото

Павел Климкин/Facebook

Климкин призвал Раду еще раз проголосовать за его отставку

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал решение Верховной Рады, которая не поддержала его отставку.

В эфире телеканала 112 Украина Климкин сказал, что не намерен идти в отпуск до парламентских выборов.

«Ну, слушайте, на полет пули это (голосование в Раде, — ред.) конечно не влияет. Я просил всех проголосовать за отставку, я искренне хочу это сделать, считаю, что это и есть нормальная европейская политическая культура, когда появляется новый президент, команда спокойно должен идти в отставку… Причем я конечно готов сотрудничать, готов помогать, у меня есть сеть связи, есть понимание многих вещей», — сказал глава МИД.

Климкин подтвердил, что Владимир Зеленский предлагал ему остаться на посту министра.

Он также призвал нардепов снова рассмотреть вопрос о его отставке и утвердить ее.

При этом министр подчеркнул, что до отставки работу продолжит.

«Работать тоже нужно. Поэтому, как я уже сказал, на переходный период буду помогать и буду работать так, как нужно. Поэтому, это на самом деле вопрос техники. То, что я не спрячусь под стол и от ответственности, и от всех серьезных вещей — об этом можете не беспокоиться», — сказал он.

Ранее Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.

Климкин заявлял, что после отставки намерен стать народным депутатом.

Климкин добавил, что находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.

Теги:   Верховная Рада Павел Климкин

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