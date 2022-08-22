«При участии Сирии». Как оккупанты пытаются организовать судилище над азовцами в Мариуполе — отвечает советник мэра 22 августа, 23:02 Эксклюзив НВ Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, рассказал Радио НВ, как оккупанты проводят в полной секретности подготовку к судилищу над азовцами, куда планируют привлечь фактически вассальные для РФ Беларусь и Сирию.

— Скажите, что известно о подготовке судилища над нашими защитниками в Мариуполе, что сейчас происходит в городе?

— Продолжается подготовка, к сожалению, информации поступает не очень много, потому что после обнародования фото, видео и всех подробностей судилища, из-за мер безопасности россияне очень усилили охрану города, даже не дают никому рядом проходить, не то что фотографировать. Однако то, что известно сегодня, что да, здание нашей камерной филармонии почти окончательно подготовлено, есть ангары для автозаков, все это закончено, уже готово. Готовятся помещения в мариупольском СИЗО для содержания наших защитников на тот период, когда будет устроено судилище в Мариуполе. Также подтверждаем, что Пушилин сообщил о том, это очень интересно, что Россия, Беларусь и, конечно, Сирия согласились выступить участниками этого грустного шоу в качестве арбитров, это действительно интересный факт.

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Потому что до этого Россия, по нашей информации, отказывалась участвовать, не должна была марать руки в этом судилище, понимая его последствия, в частности, в международном реагировании на все это действо. Относительно дат, то дата не озвучивается, кроме того, что это должно начаться до конца августа. Мы об этом говорили с самого начала, что они настолько боятся, что будут какие-то диверсионные группы, провокации, попытки отбить наших защитников, поэтому дату озвучат почти сегодня, не будет громких анонсов за неделю или еще больше. Поэтому нет сомнений, что они действительно его проведут, по крайней мере, очень сильно к этому готовятся. Пока что мы наблюдаем за ситуацией.

— Скажите, а мы понимаем, почему Россия решила изменить свою позицию и поучаствовать в этом судилище?

— Точной информации нет, но мы можем предположить с учетом ситуации [с действиями] России в Донецкой области. Фактически мы видим, что отсутствует какое-либо значимое, даже минимальное продвижение границ по линии фронта Донецкой области. И видим, давайте не вычеркивать ситуацию, связанную с Крымом, весь этот «крымская бавовна» наносит удар по имиджу России внутри России и по российскому руководству. Именно поэтому такое судилище и участие по крайней мере в нем России должно отвлечь внимание от реалий на фронте, побуждать повышение реального рейтинга, а не рисуемого Путина и поддержки войны.

Потому что это будет преподноситься как победа, мы же знаем, что Азов — это самая большая страшилка, которая сегодня существует в России. И это должно выглядеть как победоносная процедура, потому что они строят прямую аналогию с Нюрнбергским процессом. Вот именно эту аналогию победителей и проигравших и пытаются построить в инфопространстве, именно для того, по-видимому, понадобилось участие России.

Мы же помним, что в так называемой «ДНР» до сих пор существует смертная казнь, мы не сомневаемся, к сожалению, какие будут приговоры, в основном, в отношении наших защитников. Поэтому некая месть со стороны России, которая публично будет воспринята россиянами как то, что мы победили, мы отомстили. Другой составляющей мы не видим, для чего им это делать, не оставлять даже себе какого-нибудь пространства для маневров, а соглашаться и непосредственно участвовать. Понятно, почему Беларусь — потому что там Россия и нет выбора как всегда.

— Вы выкладывали в своем Telegram-канале видео, как в Мариуполе сносят уже обстрелянные дома. Это россияне пытаются таким образом скрыть свои преступления?

— Нет, зачем им прятать преступления? Весь Мариуполь как преступление, там уже ничего не утаишь. Это часть создания иллюзии, что в Мариуполь возвращается жизнь, «Россия здесь процветает» и т. д. Потому что у людей куча проблем, которые не решены и вряд ли будут решены до зимы, людям негде жить и размещаться. Поэтому нагнаны подрядчики, которые не знают, что делать в итоге, ну давайте будем хотя бы сносить дома, будем делать вид, что что-то делается. Вот это исключительно часть информационного влияния на мариупольцев и россиян о том, как вроде бы восстанавливают Мариуполь.

Цели сокрытия преступлений там нет, потому что все, что могли, спрятали, но не те объемы, которые есть в Мариуполе по крайней мере уничтоженных домов, это невозможно. На улицах до сих пор куча не эксгумированных трупов, которыми никто не занимается. Разобраны только большие могильники, сносимых домов очень много жертв. Там разобрали, в братскую могилу похоронили. А все остальное — это просто создание иллюзии.

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