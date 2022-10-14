Бизнес на информации? Данилов озвучил свою версию скандальных идей Маска об Украине 14 октября, 17:45 Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал скандальную позицию американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска относительно возможности компромисса Украины с РФ ценой потери территорий и нейтрального статуса.

В интервью НВ Данилов призвал для начала определить для себя, кем является Маск: бизнесменом или политиком.

"Дело в том, что очень большое количество умных бизнесменов зарабатывают на политике. И то, что делает Маск, может быть одним из элементов его не малого заработка, когда акции его компании после определенных заявлений падают и кто-то скупает их — или окружение Маска, или какие-то другие действующие лица этого действа», - отметил секретарь СНБО. Он предположил, что это может быть "ситуация, связанная именно с бизнес-процессами — бизнес на информации".

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«Помните, он в свое время говорил, что будет покупать одну из достаточно известных соцсетей [Twitter]? Потом отказался. В процессе, когда происходят такие вещи, колебания акций сумасшедшие. Речь идет о миллиардах, а не о сотнях миллионов долларов. Хочу заметить, что здесь нужно достаточно внимательно оценивать ситуацию», - добавил Данилов.



Он также подчеркнул еще один аспект скандальной ситуации вокруг Маска – субъектность Украины в международной политике.

"Возможно, не касается Маска или какой-то другой фамилии — [президента Франции Эммануэля] Макрона или кого-то другого. Могу заметить, что наша страна будет самостоятельно принимать решения, как нам жить, чем нам заниматься и как мы будем защищать нашу страну. И никакие советы Маска или кого-то другого нам совершенно не нужны. », — подчеркнул Данилов, напомнив, что Украина является независимым и самостоятельным государством.

«Мы благодарим все страны-партнеры, которые нам в этом помогают, участвуют. А если некоторые на этом зарабатывают — на колебании курсов или каких-то других вещах — у каждого своя судьба.», - завершил мнение секретарь СНБО.

3 октября Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины. Его предложение включало в себя референдумы во временно захваченных оккупантами регионах Украины, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также нейтральный статус Украины.

Бизнесмен считает, что «таким, скорее всего, будет исход войны». Маск также утверждает, что поскольку население России втрое превышает население Украины, «победа Украины в тотальной войне маловероятна».

Позднее издание Vice со ссылкой на политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Илон Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

Маск опроверг эти данные, заявив, что в последний раз разговаривал с Путиным около полутора лет назад, и они обсуждали вопросы, связанные с космосом.

Впоследствии стало известно, что компания Маска SpaceX больше не будет финансировать работу систем Starlink в Украине — предприниматель предложил Пентагону взять на себя эти расходы.