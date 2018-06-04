Или Антикоррупционный суд, или отставка премьера Гройсмана. Какие настроения царят в Раде накануне принятия важных реформ

Лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко заявил, что его фракция голосовать за создание Антикоррупционного суда не будет

Подать в отставку в случае несоздания Антикоррупционного суда пригрозил премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Андреем Парубием проанонсировал рассмотрение соответствующего закона в парламенте. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Гройсман подчеркнул, что без принятия важной реформы будет подорван международный авторитет Украины и доверие к власти внутри общества.

"Или дальнейшее развитие и решение всех проблем, которые накопились в нашем государстве, или если это решение не будет принято, дестабилизация. Если этот суд справедливый, независимый не будет создан, я как премьер-министр Украины сложу полномочия", - отметил Владимир Гройсман.

83% граждан считают борьбу с коррупцией в Украине безуспешной, а 50% - полностью провальной

Также он пообещал "поработать" сегодня с главами фракций для того, чтобы законопроект был проголосован в зале Верховной Рады в четверг.

В свою очередь спикер ВР Андрей Парубий отметил, что закон должен быть принят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. По словам Парубия, пока украинский антикоррупционный суд не посадит в тюрьму нескольких высокопоставленных чиновников за коррупцию, трудно надеяться на полномасштабную войну с этим явлением.

"Эта неделя будет неделей испытаний для всей Украины. Этот вопрос стал номер один для нашего общества и всего международного сообщества, которое 4 года помогает Украине как в войне против российского агрессора, так и в реформировании нашего государства. Украинское общество ждет независимого справедливого Аникоррупционного суда", - сказал спикер Верховной Рады.

За законопроект должны проголосовать в Верховной Раде в четверг

На согласовательном совете парламента не все высказались за создание антикоррупционного суда. Поддержать закон призвали в Народном фронте. Также за выступила группа Воля народа.

"Нам дают неоднозначно понять, что времени на украинский прорыв уже нет. Депутатская группа Воля народа призывает всех сознательных народных избранников максимально оперативно отреагировать, выйти на голосование единодушно за Высший антикоррупционный суд. Мы это выносим на четверг, а почему не на вторник, завтра", - заявил народный депутат из группы Евгений Рыбчинский.

А вот лидер оппозиционного блока Юрий Бойко заявил, что его фракция голосовать за закон не будет.

"Выделение отдельно взятого Антикоррупционного суда, который якобы будет справедливым, а все остальные останутся нереформированные, - это прямое нарушение Конституции Украины и прав наших граждан", - считает Бойко.

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Согласно исследованиям Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, почти половина украинцев готовы поручить формирование Антикоррупционного суда представителям антикоррупционных общественных организаций.

При этом 83% граждан считают борьбу с коррупцией в Украине безуспешной, а 50% - полностью провальной.