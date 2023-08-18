Экс-нардепу Киве сообщили о еще одном подозрении 18 августа, 14:43 Кива сбежал в РФ и раздает интервью пропагандистам (Фото:Скриншот видео t.me/The_Kyva)

Бывшему нардепу от запрещенной в Украине парии ОПЗЖ Илье Киве сообщили об еще одном подозрении — за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и пропаганду войны.

Как сообщили в пресс-службе Госбюро расследований, он продолжает распространять антиукраинскую пропаганду.

По данным следствия, в своих многочисленных публикациях Кива создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти, которую якобы нужно удерживать от агрессии. Он активно нагнетал антиправительственные настроения в украинском обществе и оправдывал захватническую войну РФ против Украины.

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Экс-нардепу сообщили о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и пропаганде войны (ст. 436 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В марте прошлого года Верховная Рада лишила Илью Киву мандата народного депутата. Тогда еще генеральная прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены. Его также подозревают в том, что он не задекларировал квартиру под Киевом.

Бывший нардеп скрывается на территории страны-агрессора РФ. Он активно выступает на пропагандистских шоу и раздает интервью, поддерживая войну против Украины.