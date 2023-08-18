Экс-нардепу Киве сообщили о еще одном подозрении

18 августа, 14:43
Поделиться:
Кива сбежал в РФ и раздает интервью пропагандистам (Фото:Скриншот видео t.me/The_Kyva)

Кива сбежал в РФ и раздает интервью пропагандистам (Фото:Скриншот видео t.me/The_Kyva)

Бывшему нардепу от запрещенной в Украине парии ОПЗЖ Илье Киве сообщили об еще одном подозрении — за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и пропаганду войны.

Как сообщили в пресс-службе Госбюро расследований, он продолжает распространять антиукраинскую пропаганду.

По данным следствия, в своих многочисленных публикациях Кива создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти, которую якобы нужно удерживать от агрессии. Он активно нагнетал антиправительственные настроения в украинском обществе и оправдывал захватническую войну РФ против Украины.

Видео дня

Экс-нардепу сообщили о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и пропаганде войны (ст. 436 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:

В марте прошлого года Верховная Рада лишила Илью Киву мандата народного депутата. Тогда еще генеральная прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены. Его также подозревают в том, что он не задекларировал квартиру под Киевом.

Бывший нардеп скрывается на территории страны-агрессора РФ. Он активно выступает на пропагандистских шоу и раздает интервью, поддерживая войну против Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Илья Кива Подозрение Государственное бюро расследований (ГБР)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X