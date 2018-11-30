Один из ближайших соратников Порошенко Игорь Кононенко даст большое интервью НВ в прямом эфире сегодня в 13:00

Cегодня, 30 ноября, в 13:00 гостем программы Печерські пагорби на Радио НВ, которую ведет главный редактор радиостанции Валерий Калныш, станет один из ближайших соратников Порошенко - первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко.

Ток-шоу Валерія Калныша Печерські пагорби выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 13:00 до 14:00

В предыдущих выпусках программы гостями в студии были, в частности, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош, заместитель главы ВО Свобода Руслан Кошулинский, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, мэр Киева Виталий Кличко.

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Где вещает Радио НВ