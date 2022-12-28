Терехов заявил, что иногда общается с харьковчанами «на слобожанском языке» 28 декабря, 23:24 Игорь Терехов (Фото:facebook.com/ihor.terekhov)

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что иногда общается с харьковчанами на «слобожанском языке».

В интервью Радио Свобода мэр сказал, что официально в интервью сейчас разговаривает только на украинском.

«А что касается моих встреч с харьковчанами — мы разговариваем на разных языках, в том числе на украинском, „слобожанском языке“. Поэтому я считаю это правильным решением… [на уточняющий вопрос] Вы знаете, что такое тремпель? Да, это вешалка. Есть еще очень много таких высказываний, которые есть только на Слобожанщине. Это слобожанский говор, будем так говорить», — объяснил он.



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2 декабря Игорь Терехов оплатил штраф за нарушение языкового закона и обращение к харьковчаном на русском языке.

