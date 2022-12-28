Терехов заявил, что иногда общается с харьковчанами «на слобожанском языке»

28 декабря, 23:24
Поделиться:
Игорь Терехов (Фото:facebook.com/ihor.terekhov)

Игорь Терехов (Фото:facebook.com/ihor.terekhov)

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что иногда общается с харьковчанами на «слобожанском языке».

В интервью Радио Свобода мэр сказал, что официально в интервью сейчас разговаривает только на украинском.

Читайте также:
Русский забудут через 20 лет. Языковед, который усовершенствовал украинский Зеленского, делает прогноз — интервью НВ

«А что касается моих встреч с харьковчанами — мы разговариваем на разных языках, в том числе на украинском, „слобожанском языке“. Поэтому я считаю это правильным решением… [на уточняющий вопрос] Вы знаете, что такое тремпель? Да, это вешалка. Есть еще очень много таких высказываний, которые есть только на Слобожанщине. Это слобожанский говор, будем так говорить», — объяснил он.

Видео дня

Читайте также:
«С харьковчанами я буду общаться на русском». Терехов прокомментировал постановление языкового омбудсмена

2 декабря Игорь Терехов оплатил штраф за нарушение языкового закона и обращение к харьковчаном на русском языке.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Русский язык Харьков Украинский язык Языковой закон Игорь Терехов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X