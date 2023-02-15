Скидка 90%. Брат замглавы ОП Андрея Смирнова приобрел недвижимость, землю и паркоместо во время войны — расследование УП 15 февраля, 14:12 Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов (Фото:Офис президента)

Брат замглавы Офиса президента, курирующего судебную ветвь власти, Андрея Смирнова Игорь Смирнов в 2022 году приобрел апартаменты в элитной новостройке Львова, земельный участок в Карпатах и паркоместо в Киеве. Общая сумма имущества значительно ниже рыночной — в официальных документах записаны со скидкой 80−90%, говорится в расследовании Украинской правды.



19 мая 2022 года брат Смирнова приобрел паркоместо в Киеве в здании начала 2000-х. Его рыночная стоимость — около $20 тысяч, а Игорь Смирнов заплатил 60 тысяч гривен. Об этом свидетельствует договор купли-продажи, полученный УП с помощью источников в правоохранительных органах.

Видео дня

Фото: Скриншот Украинская правда/YouTube

Уже в июле Смирнов купил апартаменты площадью 100 кв.м в элитной новостройке Avalon 37 в центре Львова. Согласно документам, имущественные права он купил за 1 162 807 млн гривен, тогда как рыночная стоимость апартаментов — около 6 млн гривен.

«С чего вы взяли, что это премиум сегмент? Это обычная двухкомнатная квартира[…] Еще раз вам говорю, по предварительной договоренности взял эту квартиру — нас устроила цена, мы купили. Цены кругом пишут разные, на заборе тоже можно написать», — сказал Игорь Смирнов в разговоре с УП.



Фото: Скриншот Украинская правда/YouTube

Журналист Михаил Ткач предполагает: «либо стоимость квартиры занизили для уплаты налогов во время войны, либо кто-то сделал скидку брату замруководителя ОП, уменьшив стоимость апартаментов почти в шесть раз».



СМИ писали, что компания из группы Авалон, одна из которых продала брату Смирнова квартиру, связана с львовским табачным бизнесменом и депутатом Григорием Козловским, у которого «есть вопросы в судах». В 2020 году Государственная фискальная служба открыла уголовное производство относительно возможного незаконного изготовления подакцизных товаров и уклонения от уплаты налогов, рассказал Ткач. Однако вскоре Офис генпрокурора закрыл производство, поскольку у правоохранителей не смогли провести экспертизу в определенный судом период.

Ткач подчеркнул: подтверждений, что именно эти апартаменты могли стать «вознаграждением» от Козловского нет. В то же время, по данным УП, Андрей Смирнов в начале полномасштабного вторжения РФ проживал в гостинице львовского бизнесмена Emily Resort под Львовом. Он это подтвердил, но уверяет: в последний раз был там пол года назад, Козловского видел «один раз в Киеве, второй во Львове» и не имеет с ним совместного бизнеса.

В сентябре 2022-го брат Смирнова купил десять соток в Поляне Закарпатской области. Заплатил он за них меньше, чем стоимость одной сотки в поселке — она может достигать $3 тысяч, выяснила УП.



Фото: Скриншот Украинская правда/YouTube

Также Игорь Смирнов за прошлый год приобрел транспортные средства на около $125 тысяч:

Volkswagen Multivan — примерно $80 тысяч;

BMW — рыночная стоимость от $30 тысяч;

мотоцикл — около $15 тысяч.

Реакция Смирновых

В разговорах с Михаилом Ткачем Игорь и Андрей Смирновы однозначно не объяснили, где брат замглавы ОП взял деньги на покупку. Последний говорит, что его брат одалживал деньги на приобретение и часть одолжил именно он. По словам Игоря Смирнова, он планировал приобрести квартиру на левом берегу в Киеве, но в результате решил купить во Львове.

Он говорит, что сейчас занимается перепродажей машин, что и приносит ему доход. Андрей Смирнов заявил, что его брат «занимался всем, чем можно», нигде официально не работает, но планировал оформляться как ФОП, открывать автомойку, а потом, возможно, и СТО.

После выхода расследования Андрей Смирнов написал в Facebook о «скрытой кооперации, от которой радуется» пророссийский деятель, экс-замглавы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов, в то же время не конкретизировав, откуда у его брата деньги на покупку имущества и транспортных средств.