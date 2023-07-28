«Слуга народа» Кривошеев написал заявление о выходе из партии из-за «неудовлетворительной кадровой политики» 28 июля, 12:37 Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии Слуга народа (Фото:Игорь Кривошеев / Facebook)

Нардеп от Слуги народа Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии. Свое решение он объяснил недовольством кадровой политикой партии и деятельностью главы бюджетного комитета Даниила Гетманцева.

«Я подал два заявления — председателю политического совета партии Слуга народа Давиду Арахамии о выходе из политического совета партии и председателю партии Слуга народа Елене Шуляк о выходе из партии», — заявил Кривошеев в видео, которое он опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 27 июля.

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По его словам, решение о выходе из партии зрело давно.

Кривошеев объяснил, что основная причина такого решения — недовольство кадровой политикой партии и, в частности, деятельностью народного депутата, главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

«По моему субъективному мнению, деятельность Гетманцева является деструктивной в отношении украинской экономики и обороноспособности. Однако… Гетманцев имеет беспрецедентный партийный мандат на реализацию своих идей. Я считаю, что об этом молчать нельзя. И было бы странно его публично критиковать, будучи членом одной партии. Более того, находясь вместе с ним в высшем руководящем органе этой партии. Именно поэтому я решил выйти из партии Слуга народа», — объяснил Кривошеев.

Нардеп подчеркнул, что, выходя из партии, он не идет «против президента» Владимира Зеленского.

«Но с партийной кадровой политикой все открыто плохо. И это понятно всем», — отметил Кривошеев.

Он добавил, что не вел никаких переговоров с другими политическими силами.

«Ни к кому не перебегаю, никуда не прошусь. Просто выхожу из партии Слуга народа», — заявил Кривошеев.

Игорь Кривошеев в 2019 году был избран в Верховную Раду 9-го созыва от партии Слуга народа под номером 37 в списке. Сначала он вошел в Комитет по вопросам экологической политики и природопользования, а в 2023 году стал членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Во время президентских выборов 2019 года возглавлял Команду Зеленского в Закарпатской области.

До избрания работал в развлекательной сфере. С 2005 года работал ведущим в компании Comedy.org Event, занимающейся организацией свадеб и развлекательных мероприятий. Был участником проекта Лига Смеха, участвовал и курировал различные мероприятия КВН, играет в КВН с 1998 года.