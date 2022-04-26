Мэр Херсона отказался сотрудничать с оккупационной «администрацией» и решил остаться в городе 26 апреля, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Игорь Колыхаев (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что остается в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной «администрацией», поставленной российскими военными.

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«Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые более полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Сотрудничать с новой администрацией отказался. Херсон — это Украина!», — написал он в Facebook.

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Вечером 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава Херсонской Областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо и никто из власти не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные колаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Колыхаев сообщил, что Кобца и Сальдо уже представили его заместителям и руководителям коммунальных предприятий, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, главам районных советов.

По информации Колыхаева, сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества, и выбор будет каждым сделан самостоятельно.

«Что касается меня, то я запросил в Офисе президента детальную инструкцию, что делать в этом случае мне и коллегам», — сообщил Колыхаев.

Также он подчеркнул, что до прямых указаний Офиса президента остается на удалённом доступе и будет по мере возможности осуществлять управление процессами по жизнедеятельности города.

«Остаётся много организационных и административных вопросов, на которые я пока не могу дать ответ. Но мы будем искать эти ответы!», — заявил мэр.

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