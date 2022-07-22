«Готов судиться». Коломойский взбешен появлением своей фамилии в указе о лишении гражданства — источники НВ 22 июля, 21:05 Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Версия о том, что миллиардер Игорь Коломойский появился в списке лиц, лишенных украинского гражданства, по договоренности с Банковой, не выдерживает критики, утверждают собеседники НВ.



Об этом говорится в статье НВ Лишенные паспорта. Почему Зеленский может отобрать гражданство у Коломойского, Корбана и даже Рабиновича?

Формальной причиной могло послужить наличие у Коломойского гражданства других стран. Он сам признавал, что у него есть паспорта Украины, Израиля и Кипра.

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Впрочем, сейчас олигарх взбешен появлением своей фамилии в президентском указе. Общаясь со своим бизнес-окружением, он заявил, что «это так не оставит и готов судиться». «Он не понимает, что это вообще означает», — объяснил его реакцию один из самых влиятельных жителей Днепра на условиях анонимности.

Таким образом, предположение, что Коломойский, некогда считавшийся едва ли не политическим отцом Владимира Зеленского, появился в списке по договоренности с Банковой, не выдерживает критики, утверждается в статье.

Источник в команде Зеленского объяснил НВ, что находящийся под американскими санкциями основатель группы Приват в последнее время почти безвылазно сидит в еврейском центре Менора в центре Днепра, скрываясь от российских обстрелов. Якобы Коломойский отошел от дел — не только бизнеса, но и общественно-политических.

Александр Леменов, основатель общественной организации StateWatch, сказал НВ, что возможное прекращение гражданства Коломойского может основываться на попытках Банковой уберечься от части исков миллиардера в иностранных судах по поводу денационализации Приватбанка, где ему бывает выгодно указывать наличие украинского паспорта.

А вот попадания в реестр олигархов Коломойскому, даже без национального гражданства, очевидно, не избежать. По словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, в этом реестре могут присутствовать и иностранцы, имеющие бизнес в Украине.

По мнению эксперта Дома демократии Анатолия Октысюка, лишая Коломойского гражданства Украины, Банковая может «подтолкнуть» его «в яму с расследованием», которое ведут против того американские спецслужбы.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении 10 человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ секретный и не подлежит публикации.

22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его украинский паспорт.

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