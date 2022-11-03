Коломойский приезжал в НАБУ — УП

3 ноября, 19:18
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Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Бизнесмен Игорь Коломойский в четверг, 3 ноября, пришел в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает Украинская правда.

По информации издания, Коломойский с адвокатами пробыли в здании НАБУ около 20 минут. Источники УП заявили, что он приехал на допрос. За две недели до этого на допросе в НАБУ был бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

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https://www.youtube.com/embed/3u6xHp9knVc

Ранее Игорь Коломойский отказался комментировать информацию о том, что президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, и назвал это «глупостями». По информации народного депутата Ярослава Юрчишина, фото указа главы государства о лишении гражданства Коломойского, а также Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича, было подлинным.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Игорь Коломойский Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Допрос

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