Коломойский приезжал в НАБУ — УП 3 ноября, 19:18 Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Бизнесмен Игорь Коломойский в четверг, 3 ноября, пришел в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает Украинская правда.

По информации издания, Коломойский с адвокатами пробыли в здании НАБУ около 20 минут. Источники УП заявили, что он приехал на допрос. За две недели до этого на допросе в НАБУ был бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.



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Ранее Игорь Коломойский отказался комментировать информацию о том, что президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, и назвал это «глупостями». По информации народного депутата Ярослава Юрчишина, фото указа главы государства о лишении гражданства Коломойского, а также Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича, было подлинным.