В Офисе президента обсуждают лишение гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича — УП

20 июля, 21:48
Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Президент Владимир Зеленский может лишить гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича, — об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, Офисе президента и Слуге народа.

УП пишет, что не смогла получить официального подтверждения информации, что указы уже подписаны. Журналисты обратились к политикам за комментарием.

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Бизнесмен и политик Геннадий Корбан сейчас возглавляет центр территориальной обороны Днепра. Вадим Рабинович, народный депутат от запрещенной в Украине ОПЗЖ, до начала полномасштабной войны уехал в Израиль. В марте он утверждал, что «ищет возможность вернуться». Бизнесмен Игорь Коломойский, по последним данным, находится в Украине.

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20 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что под признаки олигарха в Украине подпадают 86 человек.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, Вадиму Рабиновичу и экс-нардепу Евгению Мураеву скоро объявят подозрения в госизмене.

Количество олигархов в Украине выросло с 13 до 86. Это как? – Татьяна Шевчук

https://www.youtube.com/embed/RyULSXlP6G0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Игорь Коломойский СМИ Гражданство Олигархи Геннадий Корбан Вадим Рабинович Украинская правда Владимир Зеленский Офис президента Украины гражданство Украины

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