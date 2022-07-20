В Офисе президента обсуждают лишение гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича — УП 20 июля, 21:48 Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Президент Владимир Зеленский может лишить гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича, — об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, Офисе президента и Слуге народа.

УП пишет, что не смогла получить официального подтверждения информации, что указы уже подписаны. Журналисты обратились к политикам за комментарием.

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан сейчас возглавляет центр территориальной обороны Днепра. Вадим Рабинович, народный депутат от запрещенной в Украине ОПЗЖ, до начала полномасштабной войны уехал в Израиль. В марте он утверждал, что «ищет возможность вернуться». Бизнесмен Игорь Коломойский, по последним данным, находится в Украине.

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По информации народного депутата Алексея Гончаренко, Вадиму Рабиновичу и экс-нардепу Евгению Мураеву скоро объявят подозрения в госизмене.

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