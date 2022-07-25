Коломойский мог уже лишиться украинского гражданства — СМИ
Игорь Коломойский (Фото:НВ)
Украинский паспорт бизнесмена Игоря Коломойского в реестре Госмиграционной службы указан как «недействительный», сообщает Forbes Украина в понедельник, 25 июля.
По информации издания, при вводе серии и номера действующих паспортов появляется сообщение: «Информация о признании недействительным документа в базах данных ГМС отсутствует».
Анонимный источник Forbes Украина, который участвует в судебных процессах между ПриватБанком и бывшими владельцами на стороне банка, сказал, что еще 24 июля паспорт Коломойского значился как действительный.
Адвокат бизнесмена Александр Винниченко сказал, что не знает о возможном лишении Коломойского гражданства, и отказался связываться с клиентом по этому поводу.
Ранее источники НВ на условиях анонимности сообщили, что Коломойский «взбешен» появлением своей фамилии в президентском указе. Общаясь со своим бизнес-окружением, он заявил, что «это так не оставит и готов судиться».
«Он не понимает, что это вообще означает», — объяснил его реакцию один из самых влиятельных жителей Днепра на условиях анонимности.
21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.
В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ секретный и не подлежит публикации.
22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт.
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