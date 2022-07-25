Коломойский мог уже лишиться украинского гражданства — СМИ

25 июля, 17:06
Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Украинский паспорт бизнесмена Игоря Коломойского в реестре Госмиграционной службы указан как «недействительный», сообщает Forbes Украина в понедельник, 25 июля.

По информации издания, при вводе серии и номера действующих паспортов появляется сообщение: «Информация о признании недействительным документа в базах данных ГМС отсутствует».

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Анонимный источник Forbes Украина, который участвует в судебных процессах между ПриватБанком и бывшими владельцами на стороне банка, сказал, что еще 24 июля паспорт Коломойского значился как действительный.

Адвокат бизнесмена Александр Винниченко сказал, что не знает о возможном лишении Коломойского гражданства, и отказался связываться с клиентом по этому поводу.

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Ранее источники НВ на условиях анонимности сообщили, что Коломойский «взбешен» появлением своей фамилии в президентском указе. Общаясь со своим бизнес-окружением, он заявил, что «это так не оставит и готов судиться».

«Он не понимает, что это вообще означает», — объяснил его реакцию один из самых влиятельных жителей Днепра на условиях анонимности.

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21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ секретный и не подлежит публикации.

22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт.

Если Коломойский лишен гражданства, то какова его судьба? – Олег Саакян

https://www.youtube.com/embed/5ANU_OxjBbc
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Игорь Коломойский Гражданство Паспорт ГМС Лишение гражданства Миграционная служба гражданство Украины

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