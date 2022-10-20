В Офисе президента подтвердили подлинность указа Зеленского о лишении гражданства Коломойского — нардеп Юрчишин

20 октября, 21:56
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Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Народный депутат от Голоса и замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин подтвердил подлинность указа президента Владимира Зеленского о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и еще нескольких человек.

В интервью главному редактору и ведущей YouTube-канала Є питання Елене Трибушной Юрчишин рассказал, что представитель Офиса президента Алексей Днепров официально подтвердил ему в письме, что Зеленский забрал гражданство у Рабиновича, Корбана, нардепа от Слуги народа Игоря Васильковского и других.

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"…Это не первый указ, который лишает украинских граждан гражданства Украины при наличии двойного гражданства. Процедуры как таковой в принципе не существует, но есть четкое положение законодательства, что если у человека есть второе гражданство, [он] добровольно отказался от украинского и не может быть гражданином Украины… О Коломойском я [в запросе] не спрашивал, меня интересовала немного другая история… Это персональная информация, [указ] и должен был быть секретным", — сказал нардеп.

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По словам Юрчишина, он хотел узнать, как Рабинович и Васильковский могут формально оставаться народными депутатами, если их лишили гражданства Украины. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал ему, что Офис президента «ничего не присылал» и он обратился за истребованием указа. В регламентном комитете парламента заявили, что у них нет информации, лишал ли президент каких-то нардепов гражданства.

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Юрчишин уточнил, что Рабинович, который с начала полномасштабного вторжения России не ходит на работу, не получает зарплату. В то же время Васильковский, по словам нардепа, мог брать больничные, чтобы оправдать свое отсутствие, и «есть все шансы, что мы оплачиваем [его зарплату]». Юрчишин добавил, что видел коллегу Васильковского в парламенте после 24 февраля «возможно, один раз».

Народный депутат также заявил, что лишение Коломойского гражданства не позволяет экстрадировать его в другую страну. Также, по словам Юрчишина, человек без гражданства не может подпадать под ответственность по закону об олигархах.

Ранее Игорь Коломойский отказался комментировать информацию о том, что президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, и назвал это «глупостями».

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21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, бизнесмен Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский.

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22 июля Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана заявил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

https://www.youtube.com/embed/M5hqUdEI_Ro
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Игорь Коломойский Верховная Рада Гражданство Двойное гражданство Ярослав Юрчишин гражданство Украины

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