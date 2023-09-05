Адвокат назвал дату рассмотрения апелляции на арест Коломойского 5 сентября, 11:43 Коломойского арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты олигарха Игоря Коломойского на решение о его аресте с возможностью внесения залога в 509 млн гривен в среду, 6 сентября.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, пишет Укринформ.

«В среду в 11 часов 20 мин Киевский апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на избрание Игорю Коломойскому меры пресечения», — уточнил он время начала заседания.

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Адвокат Коломойского добавил, что олигарх не намерен вносить залог в размере более 509 млн грн до решения апелляции. На данный момент он находится под стражей.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Олигарху назначили содержание под стражей на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более чем 509 млн грн.

Утром того же дня СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовили апелляцию.



