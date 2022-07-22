На фоне слухов о лишении Коломойского гражданства. Данилов заявил, что олигархом в Украине может быть признан и иностранный бизнесмен

22 июля, 09:32
Данилов прокомментировал слухи о возможном лишении Коломойского украинского гражданства (Фото:СНБО)

Данилов прокомментировал слухи о возможном лишении Коломойского украинского гражданства (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на фоне слухов о лишении бизнесмена Игоря Коломойского украинского гражданства заявил, что в Украине в реестре олигархов может оказаться и иностранец.

«Может ли гражданин другой страны быть зарегистрирован у нас как олигарх? Да, может. Если человек действует на территории нашей страны, не имеет значения, гражданином какой страны он является», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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Данилов пояснил, что в этом случае его деятельность должна соответствовать трем их четырех критериев, которые записаны в законе.

Накануне нардеп Сергей Власенко опубликовал фотокопию указа президента об утрате гражданства Украины рядом лиц, в том числе бизнесмена Игоря Коломойского.

Официального подтверждения подлинности указа пока нет.

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Документ датирован 18 июля, однако на сайте Офиса президента такого указа до сих пор нет. Это можно объяснить тем, что документ является тайным и не подлежит публикации.

В списке на лишение гражданства также есть глава терробороны Днепропетровщины Геннадий Корбан, а также депутаты Игорь Васильковский (Слуга народа) и Вадим Рабинович (от запрещенной ОПЗЖ).

https://www.youtube.com/watch?v=RyULSXlP6G0&feature=emb_title

Причина решения в указе не упоминается, однако источники издания ZN.ua сообщали, что основанием стало представление СБУ о наличии у фигурантов списка гражданства других стран.

НВ пытался подтвердить или опровергнуть эту информацию у Коломойского и Корбана, но пока комментарии от них не получил. В Офисе президента НВ также пока не предоставили соответствующую информацию.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Игорь Коломойский Олигархи Алексей Данилов гражданство Украины

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