На фоне слухов о лишении Коломойского гражданства. Данилов заявил, что олигархом в Украине может быть признан и иностранный бизнесмен 22 июля, 09:32 Данилов прокомментировал слухи о возможном лишении Коломойского украинского гражданства (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на фоне слухов о лишении бизнесмена Игоря Коломойского украинского гражданства заявил, что в Украине в реестре олигархов может оказаться и иностранец.

«Может ли гражданин другой страны быть зарегистрирован у нас как олигарх? Да, может. Если человек действует на территории нашей страны, не имеет значения, гражданином какой страны он является», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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Данилов пояснил, что в этом случае его деятельность должна соответствовать трем их четырех критериев, которые записаны в законе.

Накануне нардеп Сергей Власенко опубликовал фотокопию указа президента об утрате гражданства Украины рядом лиц, в том числе бизнесмена Игоря Коломойского.

Официального подтверждения подлинности указа пока нет.

Документ датирован 18 июля, однако на сайте Офиса президента такого указа до сих пор нет. Это можно объяснить тем, что документ является тайным и не подлежит публикации.

В списке на лишение гражданства также есть глава терробороны Днепропетровщины Геннадий Корбан, а также депутаты Игорь Васильковский (Слуга народа) и Вадим Рабинович (от запрещенной ОПЗЖ).

Причина решения в указе не упоминается, однако источники издания ZN.ua сообщали, что основанием стало представление СБУ о наличии у фигурантов списка гражданства других стран.



НВ пытался подтвердить или опровергнуть эту информацию у Коломойского и Корбана, но пока комментарии от них не получил. В Офисе президента НВ также пока не предоставили соответствующую информацию.

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