Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего Клименко и Малюка

14 февраля, 12:57
Поделиться:
Зеленский представил Василия Малюка и Игоря Клименко коллективам после их назначения (Фото:Коллаж NV, фото пресс-служб МВД и СБУ)

Зеленский представил Василия Малюка и Игоря Клименко коллективам после их назначения (Фото:Коллаж NV, фото пресс-служб МВД и СБУ)

Во вторник, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего новоназначенных глав СБУ и МВД Василия Малюка и Игоря Клименко.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Согласно документу, Малюк и Клименко введены в состав Ставки.

Этим же указом Зеленский прекратил членство бывшего главы МВД Дениса Монастырского, который погиб во время крушения вертолета в Броварах.

Видео дня

7 февраля Верховная Рада одобрила назначение Малюка на должность главы СБУ, а Клименко — главы МВД.

https://www.youtube.com/watch?v=08lWy8Jx7yw&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

13 февраля Зеленский представил их коллективам, где озвучил поставленные перед новыми руководителями задачи.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) МВД Украины Владимир Зеленский Игорь Клименко Василий Малюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X