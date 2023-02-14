Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего Клименко и Малюка 14 февраля, 12:57 Зеленский представил Василия Малюка и Игоря Клименко коллективам после их назначения (Фото:Коллаж NV, фото пресс-служб МВД и СБУ)

Во вторник, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего новоназначенных глав СБУ и МВД Василия Малюка и Игоря Клименко.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Согласно документу, Малюк и Клименко введены в состав Ставки.

Этим же указом Зеленский прекратил членство бывшего главы МВД Дениса Монастырского, который погиб во время крушения вертолета в Броварах.

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7 февраля Верховная Рада одобрила назначение Малюка на должность главы СБУ, а Клименко — главы МВД.

13 февраля Зеленский представил их коллективам, где озвучил поставленные перед новыми руководителями задачи.



