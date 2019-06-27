Владимир Фесенко
Зеленский и олигархи. Что изменится?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Суд отменил розыск главреда Страна.ua Гужвы

27 июня, 08:58
3068
Цей матеріал також доступний українською

Евгений Ясенов / Facebook

Игорь Гужва

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Суд объяснил свое решение тем, что место нахождения Гужвы установлено — он получил политическое убежище в Австрии.

Отмечается, что дело, по которому Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском райсуде на стадии судебных дебатов.

15 июля 2015 года Гужве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 17,8 млн грн.

22 июня 2017 года Гужву и его помощника Антона Филипковского задержали в редакции Страны.ua по статье вымогательство. По версии генерального прокурора Юрия Луценко за неразмещение на сайте компромата на депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько, Гужва получил $10 тыс. По версии Гужвы ему безуспешно предлагали деньги за снятие материалов.

24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. грн.

Залог был внесен, но в феврале 2018 года обвиняемый выехал из страны.

1 октября Гужва сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители будут добиваться объявления Гужвы в международный розыск.

Теги:   Игорь Гужва

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Вчера, 20:25

img
Зеленский наградил Тымчука орденом За мужество
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Геополитика

Сегодня, 12:12

img
США прекращают блокаду Huawei — Трамп

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:22

img
Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента
11988
Политика

27 июня, 16:34

img
Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков
11548
Политика

27 июня, 18:10

img
Имели полномочия. Климкин ответил Зеленскому на обвинения по освобождению пленных моряков
8949

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)