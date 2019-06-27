Суд отменил розыск главреда Страна.ua Гужвы 27 июня, 08:58 3068 Цей матеріал також доступний українською Евгений Ясенов / Facebook Игорь Гужва Евгений Ясенов / Facebook

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.



Суд объяснил свое решение тем, что место нахождения Гужвы установлено — он получил политическое убежище в Австрии.



Отмечается, что дело, по которому Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском райсуде на стадии судебных дебатов.

15 июля 2015 года Гужве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 17,8 млн грн.



22 июня 2017 года Гужву и его помощника Антона Филипковского задержали в редакции Страны.ua по статье вымогательство. По версии генерального прокурора Юрия Луценко за неразмещение на сайте компромата на депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько, Гужва получил $10 тыс. По версии Гужвы ему безуспешно предлагали деньги за снятие материалов.

24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. грн.



Залог был внесен, но в феврале 2018 года обвиняемый выехал из страны.



1 октября Гужва сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.



Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители будут добиваться объявления Гужвы в международный розыск.

