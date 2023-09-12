Зеленский уволил начальника управления СБУ по работе с личным составом 12 сентября, 20:47 СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, подписал указ об увольнении начальника Управления работы с личным составом СБУ Игоря Фараджева.

Указ опубликован на сайте главы государства.

В августе 2020 года Зеленский присвоил Фараджеву звание генерал-майора. Он возглавлял Управление с октября 2019 года.

В августе президент назначил новым замглавы СБУ Александра Поклада, который ранее руководил департаментом контрразведки СБУ. Также Зеленский назначил начальником управления СБУ в Запорожской области Александра Пелина и уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова.

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