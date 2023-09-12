Зеленский уволил начальника управления СБУ по работе с личным составом

12 сентября, 20:47
Поделиться:
СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, подписал указ об увольнении начальника Управления работы с личным составом СБУ Игоря Фараджева.

Указ опубликован на сайте главы государства.

В августе 2020 года Зеленский присвоил Фараджеву звание генерал-майора. Он возглавлял Управление с октября 2019 года.

Читайте также:
Украинский Моссад. Как спецслужбы Украины ликвидируют коллаборационистов и ответственных за военные преступления РФ — The Economist

В августе президент назначил новым замглавы СБУ Александра Поклада, который ранее руководил департаментом контрразведки СБУ. Также Зеленский назначил начальником управления СБУ в Запорожской области Александра Пелина и уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова.

Видео дня

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Указ Служба безопасности Украины (СБУ) Увольнение Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X