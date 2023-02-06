Рада лишила депутатских полномочий нардепа от запрещенной ОПЗЖ Абрамовича 6 февраля, 15:25 Решение поддержали 317 народных депутатов (Фото:Железный нардеп/Telegram)

Верховная Рада в понедельник, 6 февраля, поддержала досрочное прекращение полномочий бывшего члена фракции запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Игоря Абрамовича.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.

Решение поддержали 317 народных депутатов. Таким образом в Раде осталось 409 депутатов.

«Это единственное сложение мандата за сегодня. Другие заявления почему-то не поступили. Летят из ОАЕ», — написал Железняк.

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Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Абрамович написал заявление о сложении мандата.

Рада лишила мандатов и других представителей ОПЗЖ — Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которых перед этим лишили украинского гражданства.

2 февраля президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.