Рада лишила депутатских полномочий нардепа от запрещенной ОПЗЖ Абрамовича
Решение поддержали 317 народных депутатов (Фото:Железный нардеп/Telegram)
Верховная Рада в понедельник, 6 февраля, поддержала досрочное прекращение полномочий бывшего члена фракции запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Игоря Абрамовича.
Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.
Решение поддержали 317 народных депутатов. Таким образом в Раде осталось 409 депутатов.
«Это единственное сложение мандата за сегодня. Другие заявления почему-то не поступили. Летят из ОАЕ», — написал Железняк.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Абрамович написал заявление о сложении мандата.
Арахамия уточнил, кто из нардепов ОПЗЖ лишится мандатов
Рада лишила мандатов и других представителей ОПЗЖ — Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которых перед этим лишили украинского гражданства.
2 февраля президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.