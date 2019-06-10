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Идите в СБУ. ГПУ отреагировала на требование Мендель расследовать контакты Медведчука с РФ

Сегодня, 18:12
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Идите в СБУ. ГПУ отреагировала на требование Мендель расследовать контакты Медведчука с РФ - фото

Пресс-служба Виктора Медведчука/Facebook

Виктор Медведчук и Юрий Бойко во время визита в РФ

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган отреагировала на требование Администрации президента Украины дать правовую оценку контактам Виктора Медведчука и Юрия Бойко с РФ.

По словам Сарган, уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подотчетности СБУ.

«Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которой находится в прямом подчинении президента Украины», — написала Сарган в Facebook.

По ее словам, это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука.

«ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ Ивану Баканову в официальном письме», — написала пресс-секретарь.

Сарган добавила, что полеты украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора — возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантах.

«Без него, ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства», — подчеркнула Сарган.

10 июня Мендель заявила, что в АП не понимают, чем руководствовался глава ГПУ Юрий Луценко открывая уголовные дела после заседания контактной группы в Минске и соответствующих заявлений Леонида Кучмы о прекращении обстрелов и экономической блокады «ЛДНР».

По мнению Мендель Луценко сперва стоит обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ.

В феврале 2019 года ГПУ открыла уголовное производство в отношении Виктора Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме.

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В частности, Медведчук на партийном съезде 29 января 2019 года, заявил о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с созданием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

В действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена).

Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины.

В партии Оппозиционная платформа — За жизнь заявили, что слова Медведчука о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» не свидетельствуют о попытке превратить Украину в федеративное государство и они не противоречат Конституции.

Теги:   ГПУ СБУ Виктор Медведчук Юлия Мендель Лариса Сарган

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