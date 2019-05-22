Идеолог Слуги народа. Интервью с представителем Зеленского в Раде Русланом Стефанчуком — максимально кратко Вчера, 18:23 1213 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Ruslan Stefanchuk via Facebook Руслан Стефанчук рассказал о возможном сокращении количества нардепов и планах ввести народное вето Ruslan Stefanchuk via Facebook

Руслан Стефанчук, которого президент Владимир Зеленский 21 мая назначил своим представителем в Верховной Раде и которого называют идеологом партии Слуга народа, накануне инаугурации дал интервью Lb.ua.

Интервью было опубликовано 22 мая. Приводим главные заявления Стефанчука из этого интервью максимально кратко.

О роспуске Рады: Я бы советовал Владимиру Зеленскому работать с этим парламентом и «нарезать» ему на неделю задачи. Если он саботирует их, тогда нужно принимать другие решения.

О том, как президент Зеленский принимает решения: Количество людей, которые советуют Зеленскому ограничивается 10 людьми — это наша экспертная группа, специалисты по работе с медиа. Юридические советники — Андрей Богдан, Сергей Нижний. Политический советник — Дмитрий Разумков. Экспертных советников представлю я, а также давние товарищи Зеленского. Любое решение в команде Владимира Александровича принимается им единолично на основании изучения всех предложений.

Об Андрее Портнове: Господина Портнова я не знал, не знаю и, думаю, знать не буду.

О сотрудничестве Андрея Богдана с Игорем Коломойским: Когда мы оцениваем человека на основании того, кого он лечит, защищает или исповедует, мы не можем перекладывать это отношение на представителя профессии. Это работа. Хотя у каждого есть внутренняя этика.

О людях, которые формируют график Зеленского: Экспертное направление предлагаю я. К международному направлению были привлечены Александр Данилюк, Богдан Яременко (экс-генконсул Украины в Стамбуле, член партии Укроп — ред.), Андрей Веселовский (дипломат, заведующий Центром международных исследований — ред.). Будет включен глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Об идеологии партии Слуга народа: Сделать нормальное государство, где есть политическая воля, где человек является высшей ценностью, Конституция дает возможность обратиться в суд и различные блаблабла — все эти добрые планы, которые могут выглядеть как все хорошее против всего плохого, но так живет весь мир. Основная миссия — сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места. В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства.

О парламентских выборах: Не стоит вопрос борьбы за электорат. Стоит вопрос, чтобы предложить новое качество политики — открытой, ответственной и понятной. Мне кажется, что все равно будут только пять-шесть партий в парламенте представлены, если не будет изменено законодательство. Последнее вряд ли произойдет, потому что нет политической воли.

О сотрудничестве с Оппозиционной платформой — За життя: Владимир заявил, что он не видит сотрудничества с Оппоблоком в парламенте.

О том, как Зеленский будет назначать глав облгосадминистраций: Я знаю, что сотрудничество с HR-агентствами, будет объявлено, что кто угодно с опытом может отправить заявку и получить шанс на реализацию.

О формировании списков Слуги народа: Это люди, которых вы знаете, которые ходят на эфиры. Там будет обязательно представлена экспертная среда. Там должен быть представлен мощный пул экономистов и журналистов. Вопрос первой пятерки и первого места пока не обсуждался. Места будут предоставляться по принципам профессионализма, патриотизма и порядочности. Это три плюс, а будет еще один минус — нулевая толерантность к коррупции. Владимир заявлял с самого начала, лучше кому-то дать первый шанс, чем восьмой шанс — политическим трупам.

О народном вето: Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето. Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами.

О Коломойском: Никогда с ним не встречался и не знаю, кто такие люди Коломойского.

О партии Голос Святослава Вакарчука: Некоторые озвученные идеи Святослава нам действительно близки. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандируется Зеленским, в частности европейская ориентация. Сотрудничество с Вакарчуком в парламенте — один из вариантов, которые мы можем рассмотреть.

О Батькивщине: Если они будут поддерживать нашу программу, думаю, мы сможем находить с ними общий язык. Если их повестка дня не будет совпадать с нашими видениями, я думаю, никакого сотрудничества мы здесь не можем заложить.

О Народном фронте: Я его пока вообще в рейтингах не вижу. Пока не могу ответить на вопрос, могут ли они получить места в Слуге народа.

О плане на первые 100 дней президентства Зеленского: Это будут более концептуальные вещи, которые будут касаться непосредственно должности президента — реформа администрации, запуск аудита государства, законопроект об отмене неприкосновенности. Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями — канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль за решениями президента. Мы должны провести перепись населения, потому что без этого не можем запустить ни одну реформу. После его результатов возможен пересмотр количества депутатов Рады в соответствии с европейскими нормами представительства.

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О знакомстве с Зеленским: Это был 1996 год. Все было банально: я играл за команду Хмельницкого в КВН, Владимир — за свою команду в украинской лиге. С 2002 года я ушел из КВН в науку, Владимир — путем шоу-бизнеса. В марте 2018 один из членов команды Зеленского вышел на связь со мной. Я думаю, это была подготовка перед принятием финального решения. Впоследствии Владимир предложил мне заниматься вопросами идеологии.

О том, где предпочел бы работать, в АП или в Раде: Там, где я могу дать волю своим навыкам и умениям. Я могу себя реализовать и на одном месте, и на другом месте.