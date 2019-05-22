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Идеолог Слуги народа. Интервью с представителем Зеленского в Раде Русланом Стефанчуком — максимально кратко

Вчера, 18:23
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Идеолог Слуги народа. Интервью с представителем Зеленского в Раде Русланом Стефанчуком — максимально кратко - фото

Ruslan Stefanchuk via Facebook

Руслан Стефанчук рассказал о возможном сокращении количества нардепов и планах ввести народное вето

Руслан Стефанчук, которого президент Владимир Зеленский 21 мая назначил своим представителем в Верховной Раде и которого называют идеологом партии Слуга народа, накануне инаугурации дал интервью Lb.ua.

Интервью было опубликовано 22 мая. Приводим главные заявления Стефанчука из этого интервью максимально кратко.

О роспуске Рады: Я бы советовал Владимиру Зеленскому работать с этим парламентом и «нарезать» ему на неделю задачи. Если он саботирует их, тогда нужно принимать другие решения.

О том, как президент Зеленский принимает решения: Количество людей, которые советуют Зеленскому ограничивается 10 людьми — это наша экспертная группа, специалисты по работе с медиа. Юридические советники — Андрей Богдан, Сергей Нижний. Политический советник — Дмитрий Разумков. Экспертных советников представлю я, а также давние товарищи Зеленского. Любое решение в команде Владимира Александровича принимается им единолично на основании изучения всех предложений.

Об Андрее Портнове: Господина Портнова я не знал, не знаю и, думаю, знать не буду.

О сотрудничестве Андрея Богдана с Игорем Коломойским: Когда мы оцениваем человека на основании того, кого он лечит, защищает или исповедует, мы не можем перекладывать это отношение на представителя профессии. Это работа. Хотя у каждого есть внутренняя этика.

О людях, которые формируют график Зеленского: Экспертное направление предлагаю я. К международному направлению были привлечены Александр Данилюк, Богдан Яременко (экс-генконсул Украины в Стамбуле, член партии Укроп — ред.), Андрей Веселовский (дипломат, заведующий Центром международных исследований — ред.). Будет включен глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Об идеологии партии Слуга народа: Сделать нормальное государство, где есть политическая воля, где человек является высшей ценностью, Конституция дает возможность обратиться в суд и различные блаблабла — все эти добрые планы, которые могут выглядеть как все хорошее против всего плохого, но так живет весь мир. Основная миссия — сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места. В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства.

О парламентских выборах: Не стоит вопрос борьбы за электорат. Стоит вопрос, чтобы предложить новое качество политики — открытой, ответственной и понятной. Мне кажется, что все равно будут только пять-шесть партий в парламенте представлены, если не будет изменено законодательство. Последнее вряд ли произойдет, потому что нет политической воли.

О сотрудничестве с Оппозиционной платформой — За життя: Владимир заявил, что он не видит сотрудничества с Оппоблоком в парламенте.

О том, как Зеленский будет назначать глав облгосадминистраций: Я знаю, что сотрудничество с HR-агентствами, будет объявлено, что кто угодно с опытом может отправить заявку и получить шанс на реализацию.

О формировании списков Слуги народа: Это люди, которых вы знаете, которые ходят на эфиры. Там будет обязательно представлена экспертная среда. Там должен быть представлен мощный пул экономистов и журналистов. Вопрос первой пятерки и первого места пока не обсуждался. Места будут предоставляться по принципам профессионализма, патриотизма и порядочности. Это три плюс, а будет еще один минус — нулевая толерантность к коррупции. Владимир заявлял с самого начала, лучше кому-то дать первый шанс, чем восьмой шанс — политическим трупам.

О народном вето: Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето. Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами.

О Коломойском: Никогда с ним не встречался и не знаю, кто такие люди Коломойского.

О партии Голос Святослава Вакарчука: Некоторые озвученные идеи Святослава нам действительно близки. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандируется Зеленским, в частности европейская ориентация. Сотрудничество с Вакарчуком в парламенте — один из вариантов, которые мы можем рассмотреть.

О Батькивщине: Если они будут поддерживать нашу программу, думаю, мы сможем находить с ними общий язык. Если их повестка дня не будет совпадать с нашими видениями, я думаю, никакого сотрудничества мы здесь не можем заложить.

О Народном фронте: Я его пока вообще в рейтингах не вижу. Пока не могу ответить на вопрос, могут ли они получить места в Слуге народа.

О плане на первые 100 дней президентства Зеленского: Это будут более концептуальные вещи, которые будут касаться непосредственно должности президента — реформа администрации, запуск аудита государства, законопроект об отмене неприкосновенности. Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями — канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль за решениями президента. Мы должны провести перепись населения, потому что без этого не можем запустить ни одну реформу. После его результатов возможен пересмотр количества депутатов Рады в соответствии с европейскими нормами представительства.

О знакомстве с Зеленским: Это был 1996 год. Все было банально: я играл за команду Хмельницкого в КВН, Владимир — за свою команду в украинской лиге. С 2002 года я ушел из КВН в науку, Владимир — путем шоу-бизнеса. В марте 2018 один из членов команды Зеленского вышел на связь со мной. Я думаю, это была подготовка перед принятием финального решения. Впоследствии Владимир предложил мне заниматься вопросами идеологии.

О том, где предпочел бы работать, в АП или в Раде: Там, где я могу дать волю своим навыкам и умениям. Я могу себя реализовать и на одном месте, и на другом месте.

Теги:   Сюжет НВ Администрация президента Украины Народный фронт Батькивщина Святослав Вакарчук Партия Голос Оппозиционный блок Парламентские выборы Андрей Портнов Игорь Коломойский Андрей Богдан Роспуск парламента Верховная Рада Владимир Зеленский партия Слуга народа Руслан Стефанчук

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